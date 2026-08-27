Нові вимоги до автомобілів у ЄС: що зміниться у листопаді Сьогодні 21:00 — Технології&Авто

Автомобілі

Європейський Союз готується запровадити новий екологічний стандарт для автомобілів. Euro 7 змінить правила для нових автівок, приділивши більше уваги не лише традиційним викидам, а й електромобілям, стану їхніх батарей, запасу ходу взимку та навіть частинкам, що утворюються через зношування гальм і шин.

Водночас власникам уже зареєстрованих автомобілів хвилюватися не варто: нові вимоги не означають заборони на використання старих машин. Із посиланням на Visit Ukraine розповідаємо, що саме передбачає Euro 7 і коли нові правила почнуть діяти.

Що таке Euro 7 і кого стосуються нові вимоги

Euro 7 — це оновлений екологічний стандарт Європейського Союзу для нових автомобілів. Насамперед він стосується автовиробників і машин, які виходитимуть на ринок після запровадження нових правил.

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Стандарт охоплює кілька напрямів. Серед головних нововведень — екологічний паспорт для автомобіля, вимоги до збереження ємності батарей електрокарів, тестування запасу ходу за низьких температур і контроль частинок від зношування гальм та шин.

Впровадження Euro 7 відбуватиметься поступово. З 29 листопада 2026 року нові правила почнуть діяти для нових моделей автомобілів. Наприкінці листопада 2027 року вимоги поширяться на всі нові авто, які вперше реєструватимуть у ЄС.

Кожне нове авто отримає екопаспорт

Одним із нововведень Euro 7 стане екологічний паспорт для кожного нового автомобіля.

У документі зазначатимуть основні екологічні характеристики машини: рівень викидів, витрату пального або електроенергії, а також запас ходу.

Отримати доступ до цієї інформації можна буде за допомогою QR-коду. Це має спростити перевірку даних як для потенційних покупців, так і для контролюючих органів.

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Нові гарантії для батарей і перевірка електрокарів узимку

Окремі вимоги Euro 7 стосуються електромобілів. Виробники повинні будуть гарантувати, що акумулятор зберігатиме визначений рівень ємності протягом певного часу та за відповідного пробігу.

Зокрема, батарея має зберігати:

щонайменше 80% ємності після п’яти років експлуатації або 100 тис. км пробігу;

щонайменше 72% ємності після восьми років або 160 тис. км пробігу.

Крім того, електромобілі проходитимуть обов’язкове тестування за температури -7°C. Це має дати покупцям більше інформації про реальний запас ходу автомобіля в холодну пору року.

Ще одна важлива зміна — Euro 7 уперше регулюватиме частинки, які утворюються не внаслідок роботи двигуна. Йдеться про викиди від зношування гальм і шин. Раніше такі частинки не регулювалися окремими нормами ЄС, хоча вони також впливають на якість повітря.

Нові вимоги поширюватимуться на всі типи автомобілів, зокрема й на електромобілі.

Чи потрібно щось робити власникам старих авто

Для власників автомобілів, які вже перебувають в експлуатації, Euro 7 не запроваджує нових вимог.

Стандарт не означає появи окремих «зон Euro 7» або нових заборон на в’їзд старих автомобілів до міст. Купівля вживаного авто також не підпадає під нові правила.

Фактично Euro 7 спрямований на виробників і вимоги до нових автомобілів, які виходитимуть на ринок Європейського Союзу після набуття стандартом чинності.

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