Автомобілі Volvo навчилися бачити небезпеку раніше за водія та попереджати інші авто Сьогодні 04:38 — Технології&Авто

Volvo

Електромобілі Volvo отримали технологію, яка може попередити водія про небезпеку на дорозі ще до того, як він сам її помітить. Ба більше, автомобіль здатен передати інформацію про перешкоду іншим машинам поблизу.

Удосконалену систему попередження про об’єкти на дорозі вже почали впроваджувати в нові моделі Volvo. Зокрема, її отримали електромобілі ES90, EX60 та EX90 після останнього оновлення програмного забезпечення.

Про це керівниця Центру безпеки Volvo Cars Аса Гаглунд розповіла британському виданню Autocar.

Volvo передаватиме попередження іншим автомобілям

Автомобіль за допомогою камер і сенсорів виявляє пішоходів, велосипедистів та великих тварин, зокрема овець і оленів, які перебувають на дорозі. Якщо система фіксує потенційну небезпеку, водій отримує відповідне сповіщення.

Раніше автомобілі Volvo також навчилися попереджати про ожеледь, дорожні роботи та ДТП попереду.

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Тепер інформація про виявлені перешкоди може передаватися у хмарне сховище, створене в межах європейської програми DFRS (Дані для безпеки дорожнього руху). Завдяки цьому попередження зможуть отримувати водії інших автомобілів, не лише Volvo, якщо їхні машини підключені до цього сховища та перебувають неподалік.

За словами Аси Гаглунд, система повідомляє лише про ті об’єкти, які справді можуть становити небезпеку. Це має допомогти уникнути надлишку сповіщень і не перевантажувати водія зайвою інформацією.

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