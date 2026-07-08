0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volvo дозволить Gemini «бачити» дорогу через камеру авто

Технології&Авто
18
Компанія планує зробити функції доступними до кінця року
Компанія планує зробити функції доступними до кінця року
Volvo разом із Google працює над новою функцією для електричного EX60, яка дозволить штучному інтелекту Gemini аналізувати зображення з фронтальної камери автомобіля. Це має зробити голосового помічника значно кориснішим під час поїздок.
Про це пише motor.es.

Як працюватиме функція

Функція працюватиме лише після дозволу водія. Достатньо поставити Gemini запитання про те, що знаходиться перед автомобілем, після чого система тимчасово активує камеру, проаналізує дорожню ситуацію та надасть відповідь. Після цього передача зображення одразу припиняється.
У Google пояснюють, що принцип роботи схожий на режим Gemini Live у смартфонах, але замість камери телефона використовуватиметься камера автомобіля. Це дозволить штучному інтелекту краще розуміти дорожню обстановку та допомагати водієві в режимі реального часу.
У майбутньому Gemini зможе виконувати й складніші завдання. Серед можливих функцій — пояснення дорожніх знаків іноземною мовою, аналіз ситуації на дорозі та допомога під час навігації. Частину подібних можливостей уже використовують автомобілі Polestar завдяки технології Google Maps із розпізнаванням смуг руху.

Коли функції стануть доступними

Поки що нову систему тестують саме на Volvo EX60, який став платформою для експериментів Google. Компанія планує зробити ці функції доступними до кінця року, хоча не виключено, що на перших етапах вони працюватимуть у тестовому режимі.
За матеріалами:
Ampercar
АвтоШІ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems