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Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує

Технології&Авто
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Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує
Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує
На український ринок вийшов кросовер Volkswagen T-Roc нового покоління.
Модель уже доступна в дилерській мережі бренду та отримала оновлений дизайн, збільшені габарити, сучасніше оснащення і знайомий бензиновий силовий агрегат, повідомили в офіційному представництві Volkswagen в Україні.
Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує
Новий T-Roc зберіг впізнаваний силует, однак став виразнішим завдяки новій передній частині з широкою решіткою радіатора, вузькими світлодіодними фарами та зміненій графіці задньої оптики. Кросовер, побудований на одній платформі з Volkswagen Golf, виріс у довжину на 14 см — до 4370 мм, що дозволило збільшити простір у салоні та об’єм багажника до 470 літрів.
В інтер’єрі з’явилися цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий мультимедійний дисплей, а селектор автоматичної трансмісії перенесли на кермову колонку. Уже в базовій комплектації автомобіль оснащений 17-дюймовими легкосплавними дисками, матричними LED-фарами, тризонним клімат-контролем, безключовим доступом, камерою заднього огляду, парктроніками, електроприводом дверей багажника, адаптивним круїз-контролем і комплексом сучасних систем допомоги водієві.

Ціна

Ціна нового Volkswagen T-Roc в Україні стартує від 1 463 856 грн, тоді як версія Sport коштує від 1 548 126 грн.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
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