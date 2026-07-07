Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

Новий T-Roc: що змінилося та скільки він коштує

На український ринок вийшов кросовер Volkswagen T-Roc нового покоління.

Модель уже доступна в дилерській мережі бренду та отримала оновлений дизайн, збільшені габарити, сучасніше оснащення і знайомий бензиновий силовий агрегат, повідомили в офіційному представництві Volkswagen в Україні.

Новий T-Roc зберіг впізнаваний силует, однак став виразнішим завдяки новій передній частині з широкою решіткою радіатора, вузькими світлодіодними фарами та зміненій графіці задньої оптики. Кросовер, побудований на одній платформі з Volkswagen Golf, виріс у довжину на 14 см — до 4370 мм, що дозволило збільшити простір у салоні та об’єм багажника до 470 літрів.

В інтер’єрі з’явилися цифрова панель приладів, 12,9-дюймовий мультимедійний дисплей, а селектор автоматичної трансмісії перенесли на кермову колонку. Уже в базовій комплектації автомобіль оснащений 17-дюймовими легкосплавними дисками, матричними LED-фарами, тризонним клімат-контролем, безключовим доступом, камерою заднього огляду, парктроніками, електроприводом дверей багажника, адаптивним круїз-контролем і комплексом сучасних систем допомоги водієві.

Ціна

Ціна нового Volkswagen T-Roc в Україні стартує від 1 463 856 грн, тоді як версія Sport коштує від 1 548 126 грн.

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