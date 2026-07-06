ТОП-10 помилок, які вбивають двигун авто у спеку

Найсерйозніші наслідки виникають тоді, коли водій ігнорує перші ознаки перегріву. У такому разі під загрозою опиняються прокладка головки блока циліндрів, сам двигун, турбіна, електронні датчики та навіть електропроводка.
Не менш небезпечною є стара моторна олива. У спеку вона швидше втрачає свої властивості, гірше відводить тепло та перестає ефективно захищати вузли від тертя.
Фахівці рекомендують перед літнім сезоном перевіряти систему охолодження, очищати радіатори, контролювати стан антифризу, оливи, термостата й вентилятора. Таке обслуговування значно знижує ризик перегріву навіть під час тривалих поїздок у спекотну погоду.