ТОП-10 помилок, які вбивають двигун авто у спеку Сьогодні 19:00 — Технології&Авто

ТОП-10 помилок, які вбивають двигун авто у спеку

Спека значно збільшує навантаження на двигун і систему охолодження автомобіля.

За високих температур навіть незначні помилки в експлуатації можуть призвести до перегріву, дорогого ремонту або передчасного зносу силового агрегату.

Фахівці наголошують, що більшість серйозних несправностей виникають не через заводські дефекти, а через нехтування базовим технічним обслуговуванням та неправильні дії водіїв під час спеки.

Помилки водіїв у спеку

Експерти виділили десять найпоширеніших помилок, які можуть суттєво скоротити ресурс мотора:

ігнорування рівня антифризу або його витоків; забруднений пилом, пухом і комахами радіатор; несвоєчасна заміна моторної оливи; використання неякісного або невідповідного пального; увімкнення кондиціонера на максимальну потужність одразу після запуску двигуна; продовження руху після появи індикатора перегріву; відкривання розширювального бачка на гарячому двигуні; експлуатація автомобіля з несправним термостатом або вентилятором охолодження; різкий початок руху без короткого прогріву двигуна; тривала робота в заторах із кондиціонером та постійне перевантаження автомобіля.

Кожен із цих факторів окремо або в поєднанні з іншими здатний значно підвищити температуру двигуна та прискорити зношування його деталей.

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Перегрів двигуна

Найсерйозніші наслідки виникають тоді, коли водій ігнорує перші ознаки перегріву. У такому разі під загрозою опиняються прокладка головки блока циліндрів, сам двигун, турбіна, електронні датчики та навіть електропроводка.

Не менш небезпечною є стара моторна олива. У спеку вона швидше втрачає свої властивості, гірше відводить тепло та перестає ефективно захищати вузли від тертя.

Фахівці рекомендують перед літнім сезоном перевіряти систему охолодження, очищати радіатори, контролювати стан антифризу, оливи, термостата й вентилятора. Таке обслуговування значно знижує ризик перегріву навіть під час тривалих поїздок у спекотну погоду.

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