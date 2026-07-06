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Tesla наближається до позначки у 10 млн проданих електромобілів

Технології&Авто
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Tesla наближається до позначки у 10 млн проданих електромобілів
Tesla наближається до позначки у 10 млн проданих електромобілів
Tesla вже найближчим часом подолає позначку у 10 мільйонів проданих електромобілів. Після завершення другого кварталу сукупні продажі компанії досягли 9 721 070 автомобілів.
За даними автора дослідження, для ювілейного показника не вистачає 278 930 машин. З огляду на те, що у другому кварталі 2026 року Tesla поставила клієнтам 480 126 електромобілів, очікується, що необхідний обсяг буде досягнутий уже в третьому кварталі.
Основу продажів марки традиційно формують моделі Model Y та Model 3. Оціночні сукупні продажі Tesla Model 3 становлять 3 502 363 автомобілі, тоді як Tesla Model Y вже розійшлася тиражем 5 385 508 машин.
Model Y при цьому називають найпродаванішим електромобілем усіх часів, а саме ця модель разом із Model 3 забезпечує основний внесок у глобальний результат Tesla, що дозволяє компанії вийти на рубіж у 10 мільйонів проданих авто.
За матеріалами:
autoporady.com
Авто
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