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Tesla обмежила витрати на ШІ для співробітників до $200 на тиждень

Технології&Авто
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З 6 липня співробітники, які планують перевищити ліміт у $200 на тиждень, повинні отримати спеціальне погодження
З 6 липня співробітники, які планують перевищити ліміт у $200 на тиждень, повинні отримати спеціальне погодження
Tesla надіслала співробітникам внутрішній меморандум із попередженням про нові ліміти на використання ШІ. Із 6 липня кожен має витрачати не більше $200 на тиждень.
Про це повідомляє The Information.

Інженери щотижня витрачали токенів на тисячі доларів

Обмеження впроваджують через кілька місяців після того, як Tesla активно заохочувала працівників частіше використовувати ШІ. Окремі команди навіть створили внутрішні панелі, які ранжували персонал за кількістю використаних токенів.
За словами видання, це спрацювало занадто добре: інженери щотижня витрачали токенів на тисячі доларів.
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З 6 липня співробітники, які планують перевищити ліміт у $200 на тиждень, повинні отримати спеціальне погодження. Водночас у меморандумі зазначено, що обмеження не поширюється на бета-версії продуктів xAI.
Фактично ліміт б’є по зовнішніх моделях на кшталт Claude від Anthropic, яка має найбільшу популярність серед працівників, тоді як Grok попитом не користується. При цьому Ілон Маск у квітні надсилав інженерам листи із вимогою тестувати ШІ-агентів xAI та Composer від Cursor — компанії, яку SpaceX планує придбати за $60 млрд.

Приклад нової тенденції в бізнесі

Tesla стала черговим прикладом нової тенденції в бізнесі, яка спрямована на «токенмінімізацію». Uber раніше обмежив витрати співробітників до $1500 на місяць після того, як до квітня вони витратили весь річний бюджет на штучний інтелект. Meta, Amazon та Walmart запровадили подібні обмеження або ж спрямували працівників до дешевших моделей.
За матеріалами:
mezha.media
ШІTeslaЧат бот
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