Tesla обмежила витрати на ШІ для співробітників до $200 на тиждень
Tesla надіслала співробітникам внутрішній меморандум із попередженням про нові ліміти на використання ШІ. Із 6 липня кожен має витрачати не більше $200 на тиждень.
Про це повідомляє The Information.
Інженери щотижня витрачали токенів на тисячі доларів
Обмеження впроваджують через кілька місяців після того, як Tesla активно заохочувала працівників частіше використовувати ШІ. Окремі команди навіть створили внутрішні панелі, які ранжували персонал за кількістю використаних токенів.
За словами видання, це спрацювало занадто добре: інженери щотижня витрачали токенів на тисячі доларів.
З 6 липня співробітники, які планують перевищити ліміт у $200 на тиждень, повинні отримати спеціальне погодження. Водночас у меморандумі зазначено, що обмеження не поширюється на бета-версії продуктів xAI.
Фактично ліміт б’є по зовнішніх моделях на кшталт Claude від Anthropic, яка має найбільшу популярність серед працівників, тоді як Grok попитом не користується. При цьому Ілон Маск у квітні надсилав інженерам листи із вимогою тестувати ШІ-агентів xAI та Composer від Cursor — компанії, яку SpaceX планує придбати за $60 млрд.
Приклад нової тенденції в бізнесі
Tesla стала черговим прикладом нової тенденції в бізнесі, яка спрямована на «токенмінімізацію». Uber раніше обмежив витрати співробітників до $1500 на місяць після того, як до квітня вони витратили весь річний бюджет на штучний інтелект. Meta, Amazon та Walmart запровадили подібні обмеження або ж спрямували працівників до дешевших моделей.
Поділитися новиною
Також за темою
Розробник Claude починає дослідження ліків для рідкісних захворювань
Топ-10 нових автомобілів в Україні — які моделі обирають українці
Audi створює окремий бренд лише для Китаю
Amazon Leo вже має достатньо супутників на орбіті для запуску інтернет-сервісу
Apple додасть у iOS 27 розумний захист від телефонних шахраїв
Названо найпопулярніші кросовери в Україні