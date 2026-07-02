Від $5000 на місяць до $8 млн на рік. Скільки українські ІТ-компанії витрачають на ШІ

Цікаво, що найвищі витрати на одного користувача — у керівництва компанії. «Менеджмент використовує ШІ-інструменти для роботи з великими обсягами інформації, підготовки рішень, комунікацій та аналітики», — зазначається у відповіді пресслужби на запит журналістів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що компанії, які найактивніше впроваджують ШІ, витрачають у середньому 7 500 доларів на одного працівника щомісяця на інструменти ШІ.
Найактивніший 1% компаній, які в дослідженні називають «AI-pilled», витрачає близько 7 500 доларів на одного співробітника щомісяця. Для порівняння, середня зарплата програмного інженера становить приблизно 16 000 доларів на місяць. У 10% компаній середні витрати на ШІ становлять близько 611 доларів на працівника щомісяця. Медіанний показник ще нижчий — 11,38 долара на людину, що приблизно відповідає вартості одного місця в корпоративному тарифному плані.