Від $5000 на місяць до $8 млн на рік. Скільки українські ІТ-компанії витрачають на ШІ Сьогодні 19:01 — Технології&Авто

Найвищі витрати на одного користувача — у керівництва компанії

Українські ІТ-компанії суттєво збільшують витрати на інструменти штучного інтелекту.

За даними опитування , проведеного Forbes серед семи українських технологічних компаній, бізнес готовий витрачати на ШІ-сервіси від $5000 на місяць до 5% річного виторгу.

Скільки українські ІТ-компанії витрачають на ШІ

Сервісна IT-компанія SPD Technology витрачає на ШІ до $75 000 на місяць:

три чверті цієї суми — це токени та ліцензії;

решта — інвестиція в R&D та внутрішні ШІ-продукти.

При цьому фінальна сума коливається щомісяця залежно від інтенсивності задач.

Тим часом, як каже керівник операційного офісу Headway Inc Олександр Ярошенко, компанія витрачає на штучний інтелект до 5% виторгу на рік, а це може бути близько $8 млн.

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Місячні витрати на ШІ-токени агенції маркетингу Netpeak, яка входить до групи Fractal, зросли в 16 разів, до $5000, стверджує CEO та партнер компанії Дмитро Скляр.

Втім, у цю суму не входять підписки на ChatGPT, Gemini, Claude чи Midjourney. «Мова не про подорожчання сервісів, а про ступінь інтеграції ШІ в роботу», — додає Скляр.

Бюджет Uklon у 2026-му на впровадження ШІ для автоматизації процесів зріс на 60% рік до року, стверджує СТО Олександр Чумак, але абсолютні цифри не розкриває.

Сервісна Sigma Software збільшила витрати на ШІ у 4,6 раза з початку 2026-го, але також не розкриває точні суми.

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Цікаво, що найвищі витрати на одного користувача — у керівництва компанії. «Менеджмент використовує ШІ-інструменти для роботи з великими обсягами інформації, підготовки рішень, комунікацій та аналітики», — зазначається у відповіді пресслужби на запит журналістів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що компанії, які найактивніше впроваджують ШІ, витрачають у середньому 7 500 доларів на одного працівника щомісяця на інструменти ШІ.

Найактивніший 1% компаній, які в дослідженні називають «AI-pilled», витрачає близько 7 500 доларів на одного співробітника щомісяця. Для порівняння, середня зарплата програмного інженера становить приблизно 16 000 доларів на місяць. У 10% компаній середні витрати на ШІ становлять близько 611 доларів на працівника щомісяця. Медіанний показник ще нижчий — 11,38 долара на людину, що приблизно відповідає вартості одного місця в корпоративному тарифному плані.

Forbes За матеріалами:

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