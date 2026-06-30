Банк міжнародних розрахунків попередив про бульбашку на ринку ШІ Сьогодні 13:27 — Технології&Авто

Стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект (ШІ), яке нині підтримує світову економіку, водночас створює ризик формування фінансової бульбашки. Розчарування в очікуваній прибутковості таких проєктів може призвести до різкого скорочення інвестицій і негативно вплинути на фінансові ринки.

Про це повідомляє Фінансовий клуб з посиланням на щорічну економічну доповідь Банку міжнародних розрахунків (BIS).

Інвестиційний бум викликає занепокоєння

Аналітики зазначають, що у найближчій перспективі бум інвестицій у ШІ ставить під сумнів стійкість нинішнього економічного піднесення.

П’ять найбільших технологічних компаній-гіперскейлерів планують витратити понад $1 трлн на інвестиції у ШІ протягом 2025−2026 років. При цьому такі вкладення вже перевищують їхні прибутки та вільний грошовий потік, через що окремі компанії змушені залучати додаткове боргове фінансування.

У BIS пояснюють, що інвестиційна гонка частково зумовлена переконанням, що в майбутньому ринок контролюватиме невелика кількість компаній із найкращими технологіями. Це підвищує ризик того, що учасники ринку вкладуть надто багато коштів у проєкти, прибутковість яких залишається невизначеною.

Ризик різкого скорочення інвестицій

Згідно з моделлю BIS, якщо очікування щодо ефективності ШІ не виправдаються, інвестори можуть різко скоротити фінансування.

У такому разі нинішній бум капітальних витрат може перетворитися на тривалий інвестиційний спад із негативними наслідками для фінансових умов.

Інфраструктурні обмеження посилюють ризики

Експерти також попереджають про ризики з боку пропозиції. Масштабне будівництво інфраструктури для ШІ вже стикається з дефіцитом електроенергії, сучасних напівпровідників та елементів електромереж.

Це підвищує ціни на електроенергію та виробничі ресурси, а також може посилювати надмірні інвестиції, коли компанії намагаються заздалегідь зарезервувати майбутні потужності через довгострокові контракти.

Читайте також Які професії не замінить ШІ (інфографіка)

У BIS наголошують, що історія знає подібні приклади. Бум будівництва каналів у 1830-х роках, залізнична манія у Великій Британії в 1840-х, інвестиційний ажіотаж наприкінці 1920-х років та бульбашка доткомів наприкінці 1990-х були пов’язані з реальними технологічними проривами, однак залучили більше капіталу, ніж змогли виправдати майбутні комерційні доходи. Усі ці епізоди завершилися різким скороченням інвестицій і рецесіями. На думку авторів доповіді, масштаби та темпи нинішнього буму інвестицій у ШІ мають схожі риси, що свідчить про потенційні ризики для світової економіки.

Крім того, BIS вважає, що фінансова система стає дедалі вразливішою до можливого «обвалу» ринку ШІ. Якщо інвестиційний бум зміниться спадом, це може суттєво позначитися на фінансових ринках через зростання боргового навантаження компаній, погіршення ситуації у кредитному секторі та поширення негативного ефекту на підрядників і постачальників інфраструктури для штучного інтелекту.

Фінансовий клуб За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.