Які професії не замінить ШІ (інфографіка) Сьогодні 10:00 — Казна та Політика

Які професії не замінить ШІ (інфографіка)

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, стабільно зростає попит на представників робітничих професій, яких часто називають «блакитними комірцями».

«Ми фіксуємо значне зростання та стабільне підвищення попиту зі сторони роботодавців. Адже це саме той сегмент фахівців, в якому не може замінити ШІ ні зараз, ні в найближчому майбутньому навіть при самих сміливих прогнозах», — сказала Абдулліна, пише УНІАН.

Найменш вразливими залишаться такі професії

Директор КБІС КПІ ім. Ігоря Сікорського, Microsoft MVP та Solution Architect Андрій Губський також зазначив, що найменш вразливими до автоматизації залишаться професії, де потрібні фізична присутність, ручна праця, практичні навички, відповідальність на місці, емпатія, довіра або робота в непередбачуваному середовищі.

Створено за допомогою ШІ

«Це робітничі та технічні спеціальності, будівельники, електрики, сантехніки, механіки, водії, військові та безпекові спеціальності, медики, доглядальники, вчителі, майстри, інженери, які працюють з реальними об’єктами та інфраструктурою». зазначив Андрій Губський.

Також, за його словами, штучний інтелект поки не здатний повністю замінити людей де потрібне управління командою, складні переговори, кризові рішення, виховання, наставництво, медична відповідальність, робота з безпекою та стратегічні рішення в бізнесі чи державному управлінні.

Експерт підкреслив, що ШІ може допомагати в цих напрямах, але не може повністю взяти на себе людську відповідальність, контекст і довіру.

Нагадаємо, інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі вже використовують понад 30% українських агровиробників.

Також Finance.ua розглянув, як ШІ впливає на ринок праці в Україні, які зміни вже відбулися, які виклики стоять перед працівниками та що загалом думають українці про ШІ.

Як ШІ вплине на долі людей

Згідно з прогнозами Goldman Sachs, генеративний штучний інтелект може загрожувати 300 мільйонам робочих місць у найбільших економіках світу. Хоча ці технології здатні підвищити світовий ВВП, вони можуть також викликати «значні потрясіння».

Швидке впровадження ШІ може призвести до зниження заробітних плат, але наразі воно більше створює, ніж знищує робочі місця, особливо для молодих і висококваліфікованих фахівців, як вказує дослідження Європейського центрального банку.

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