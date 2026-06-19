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ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження

Фінтех і Картки
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ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження
ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження
Інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі вже використовують понад 30% українських агровиробників.
Про це свідчать результати дослідження «Цифрове Агро 2026″. Технології, що переміщають аграріїв з полів в офіси», яке провели агромедіа та освітня платформа «Aggeek» за участі 50 інноваційних агрокомпаній, які обробляють понад 2,2 млн га земель. Це близько 10% земельного банку країни. Також було опитано 2 тис. учасників онлайн.
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«Сільське господарство — це та сфера, де штучний інтелект зараз матиме менший вплив, якщо порівнювати з іншими індустріями. Проте понад 30% агровиробників так чи інакше використовують штучний інтелект в своїй роботі. Поки що він здебільшого застосовується для точкових функцій, а не для ухвалення професійних агрономічних рішень», — зазначив директор агромедіа Станіслав Шум агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами, впровадження ШІ в агросекторі ускладнюється тим, що в ньому значно повільніше накопичуються дані, необхідні для навчання алгоритмів, ніж в інших галузях. Крім того, аграрії не завжди готові покладатися на дані, отримані в інших господарствах, тому використання ШІ для професійних агрономічних рекомендацій поки що залишається обмеженим.

Скільки агрокомпаній працюють з ШІ

  • Згідно з дослідженням, 52% агрокомпаній, які вже працюють із ШІ, використовують його через телеграм-боти.
  • Ще 30% застосовують технологію для прогнозування врожайності,
  • 16% - для оцінки ризиків хвороб і шкідників,
  • по 8% - для визначення зон посіву та планування внесення засобів захисту рослин (ЗЗР).
  • Лише 3% використовують штучний інтелект для планування збирання врожаю та логістики.
Водночас 46% агровиробників планують впроваджувати так званих AI-агентів.
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Високий рівень цифровізації агросектору

Найпоширенішими цифровими технологіями є:
  • GPS-моніторинг техніки (88% опитаних компаній),
  • супутниковий моніторинг розвитку посівів (81%),
  • системи управління господарством Farm Management Systems (80%),
  • автопілоти для техніки (80%),
  • навігаційні системи (75%)
  • використання дронів для внесення засобів захисту рослин (60%).
Одним із найбільш динамічних напрямів цифровізації залишається використання агродронів.
Найчастіше їх застосовують для десикації посівів (42% респондентів), внесення інсектицидів (30%), фунгіцидів (29%) та моніторингу полів (27%). Для внесення гербіцидів дрони використовують 18% агрокомпаній, для підживлення добривами — 8%.
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Раніше Finance.ua писав, що штучний інтелект стає настільки популярним серед працівників, що компанії починають обмежувати його використання через високі витрати.
Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти на так звані токени — одиниці даних, за які стягують плату сервіси на кшталт ChatGPT, Claude чи Gemini.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Фінтех
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