ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження
Інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі вже використовують понад 30% українських агровиробників.
Про це свідчать результати дослідження «Цифрове Агро 2026″. Технології, що переміщають аграріїв з полів в офіси», яке провели агромедіа та освітня платформа «Aggeek» за участі 50 інноваційних агрокомпаній, які обробляють понад 2,2 млн га земель. Це близько 10% земельного банку країни. Також було опитано 2 тис. учасників онлайн.
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«Сільське господарство — це та сфера, де штучний інтелект зараз матиме менший вплив, якщо порівнювати з іншими індустріями. Проте понад 30% агровиробників так чи інакше використовують штучний інтелект в своїй роботі. Поки що він здебільшого застосовується для точкових функцій, а не для ухвалення професійних агрономічних рішень», — зазначив директор агромедіа Станіслав Шум агентству «Інтерфакс-Україна».
За його словами, впровадження ШІ в агросекторі ускладнюється тим, що в ньому значно повільніше накопичуються дані, необхідні для навчання алгоритмів, ніж в інших галузях. Крім того, аграрії не завжди готові покладатися на дані, отримані в інших господарствах, тому використання ШІ для професійних агрономічних рекомендацій поки що залишається обмеженим.
Скільки агрокомпаній працюють з ШІ
- Згідно з дослідженням, 52% агрокомпаній, які вже працюють із ШІ, використовують його через телеграм-боти.
- Ще 30% застосовують технологію для прогнозування врожайності,
- 16% - для оцінки ризиків хвороб і шкідників,
- по 8% - для визначення зон посіву та планування внесення засобів захисту рослин (ЗЗР).
- Лише 3% використовують штучний інтелект для планування збирання врожаю та логістики.
Водночас 46% агровиробників планують впроваджувати так званих AI-агентів.
Високий рівень цифровізації агросектору
Найпоширенішими цифровими технологіями є:
- GPS-моніторинг техніки (88% опитаних компаній),
- супутниковий моніторинг розвитку посівів (81%),
- системи управління господарством Farm Management Systems (80%),
- автопілоти для техніки (80%),
- навігаційні системи (75%)
- використання дронів для внесення засобів захисту рослин (60%).
Одним із найбільш динамічних напрямів цифровізації залишається використання агродронів.
Найчастіше їх застосовують для десикації посівів (42% респондентів), внесення інсектицидів (30%), фунгіцидів (29%) та моніторингу полів (27%). Для внесення гербіцидів дрони використовують 18% агрокомпаній, для підживлення добривами — 8%.
Раніше Finance.ua писав, що штучний інтелект стає настільки популярним серед працівників, що компанії починають обмежувати його використання через високі витрати.
Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти на так звані токени — одиниці даних, за які стягують плату сервіси на кшталт ChatGPT, Claude чи Gemini.
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