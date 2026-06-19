ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження Сьогодні 21:22 — Фінтех і Картки

ШІ використовують вже понад 30% агровиробників — дослідження

Інструменти штучного інтелекту (ШІ) у своїй роботі вже використовують понад 30% українських агровиробників.

Про це свідчать результати дослідження «Цифрове Агро 2026″. Технології, що переміщають аграріїв з полів в офіси», яке провели агромедіа та освітня платформа «Aggeek» за участі 50 інноваційних агрокомпаній, які обробляють понад 2,2 млн га земель. Це близько 10% земельного банку країни. Також було опитано 2 тис. учасників онлайн.

«Сільське господарство — це та сфера, де штучний інтелект зараз матиме менший вплив, якщо порівнювати з іншими індустріями. Проте понад 30% агровиробників так чи інакше використовують штучний інтелект в своїй роботі. Поки що він здебільшого застосовується для точкових функцій, а не для ухвалення професійних агрономічних рішень», — зазначив директор агромедіа Станіслав Шум агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, впровадження ШІ в агросекторі ускладнюється тим, що в ньому значно повільніше накопичуються дані, необхідні для навчання алгоритмів, ніж в інших галузях. Крім того, аграрії не завжди готові покладатися на дані, отримані в інших господарствах, тому використання ШІ для професійних агрономічних рекомендацій поки що залишається обмеженим.

Скільки агрокомпаній працюють з ШІ

Згідно з дослідженням, 52% агрокомпаній, які вже працюють із ШІ, використовують його через телеграм-боти.

Ще 30% застосовують технологію для прогнозування врожайності,

16% - для оцінки ризиків хвороб і шкідників,

по 8% - для визначення зон посіву та планування внесення засобів захисту рослин (ЗЗР).

Лише 3% використовують штучний інтелект для планування збирання врожаю та логістики.

Водночас 46% агровиробників планують впроваджувати так званих AI-агентів.

Читайте також Найкращі для врожаїв: які області України мають найродючіші ґрунти

Високий рівень цифровізації агросектору

Найпоширенішими цифровими технологіями є:

GPS-моніторинг техніки (88% опитаних компаній),

супутниковий моніторинг розвитку посівів (81%),

системи управління господарством Farm Management Systems (80%),

автопілоти для техніки (80%),

навігаційні системи (75%)

використання дронів для внесення засобів захисту рослин (60%).

Одним із найбільш динамічних напрямів цифровізації залишається використання агродронів.

Найчастіше їх застосовують для десикації посівів (42% респондентів), внесення інсектицидів (30%), фунгіцидів (29%) та моніторингу полів (27%). Для внесення гербіцидів дрони використовують 18% агрокомпаній, для підживлення добривами — 8%.

Читайте також У компаніях починають обмежувати використання ШІ через різке зростання витрат

Раніше Finance.ua писав , що штучний інтелект стає настільки популярним серед працівників, що компанії починають обмежувати його використання через високі витрати.

Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти на так звані токени — одиниці даних, за які стягують плату сервіси на кшталт ChatGPT, Claude чи Gemini.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.