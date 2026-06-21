Як безготівкові платежі допомагають розвивати бізнес Сьогодні 14:10 — Фінтех і Картки

Переваги безготівкових розрахунків для підприємців, Фото: magnific

Підприємці в Україні зобов’язані забезпечити покупцям можливість безготівкової оплати. Однак у такому методі оплати є чимало переваг. Безготівкові розрахунки допомагають економити час, краще контролювати фінанси, підвищувати безпеку коштів і залучати більше клієнтів.

Про це розповідають фахівці «Фінкульту».

Переваги безготівкових розрахунків для підприємців

Економія часу

Використання банківських сервісів дозволяє уникнути постійного підрахунку готівки, внесення виручки до банку, контролю залишків готівки та ведення частини касової документації.

Безготівкові сервіси дозволяють автоматизувати більшість цих процесів. Кошти надходять безпосередньо на рахунок, а вся інформація про операції зберігається в електронному вигляді.

Завдяки цьому власники бізнесу можуть приділяти більше уваги розвитку справи, а не рутинним процесам.

Прозорість та контроль фінансів

Завдяки банківським додаткам та онлайн-кабінетам можна у будь-який момент відстежувати доходи та витрати, контролювати надходження від клієнтів і партнерів та формувати фінансову звітність.

Читайте також Як підприємцю захистити гроші від шахраїв

Це дозволяє ухвалювати більш обґрунтовані управлінські рішення та уникати фінансових помилок.

Вищий рівень безпеки

Робота з готівкою завжди пов’язана з ризиком втрати грошей, крадіжок або помилок під час перерахунку. Додаткову загрозу становлять фальшиві купюри.

Сучасні банківські сервіси використовують багаторівневий захист, двофакторну автентифікацію та системи контролю підозрілих операцій.

Крім того, у випадку втрати картки її можна оперативно заблокувати, тоді як втрачена готівка зазвичай не повертається.

Зручна оплата допомагає збільшувати продажі

Дедалі більше споживачів віддають перевагу оплаті карткою, смартфоном або через QR-коди.

Читайте також Чому підприємцям важливо розділяти особисті та бізнес-фінанси

Можливість безготівкової оплати підвищує комфорт клієнтів та зменшує кількість випадків, коли покупка не відбувається через відсутність у покупця готівки.

Нові можливості для розвитку бізнесу

Сучасні фінансові сервіси дозволяють не лише приймати платежі. Підприємці можуть використовувати онлайн-еквайринг для інтернет-магазинів, мобільні POS-термінали, QR-платежі, автоматичне виставлення рахунків та синхронізацію із бухгалтерськими програмами.

Ці інструменти допомагають масштабувати бізнес та покращувати якість обслуговування клієнтів.

Чи є недоліки

Попри численні переваги, безготівкові розрахунки мають і певні особливості.

Зокрема, йдеться про комісії за окремі операції, залежність від інтернет-з'єднання та необхідність дотримання правил кібербезпеки.

Втім, за словами експертів, для більшості підприємців переваги цифрових фінансових інструментів значно переважають можливі незручності.

Раніше Finance.ua писав, що успішне ведення бізнесу неможливе без контролю над фінансами. Навіть за наявності стабільних продажів підприємець може не розуміти, скільки насправді заробляє бізнес. Тому облік доходів і витрат є основою фінансової стійкості, яка допомагає контролювати кошти, планувати розвиток та приймати виважені підприємницькі рішення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.