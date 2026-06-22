ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ пропонує ФОП до 5% кешбеку на пальне: як зменшити операційні витрати в сезон поїздок Сьогодні 14:15 — Фінтех і Картки

ПУМБ пропонує ФОП до 5% кешбеку на пальне: як зменшити операційні витрати в сезон поїздок

В умовах зростання витрат на логістику та мобільність бізнесу українські банки продовжують розширювати фінансові інструменти для підприємців. ПУМБ запустив сезонну пропозицію для клієнтів малого бізнесу, яка дозволяє частково компенсувати витрати на пальне.

З 1 червня до 31 серпня 2026 року фізичні особи-підприємці, які користуються картками Visa Business від ПУМБ, отримують 5% повернень коштів з витрат на пальне. Пропозиція діє на всіх автозаправних комплексах — як в Україні, так і за кордоном, що є актуальним у період активних поїздок, відряджень і сезонних перевезень.

Ключова особливість акції — можливість поєднувати кешбек із миттєвими знижками на АЗК. Зокрема, пропозиція сумується зі знижками мережі WOG, що дозволяє економити до 8 грн на літрі пального. Таким чином, підприємці отримують подвійний фінансовий ефект: зменшення вартості пального в момент покупки та додаткове повернення частини витрат.

Механіка використання залишається простою: розрахунок за пальне карткою ФОП Visa Business від ПУМБ автоматично генерує повернення у розмірі 5% від суми покупки. Кошти зараховуються на особисту картку клієнта до 10 числа кожного місяця за попередній.

Максимальний розмір повернення становить до 1000 грн на місяць. Важливо, що накопичений баланс менше ніж 100 грн не анулюється, а переноситься на наступний період, що дозволяє підприємцям не втрачати навіть незначну економію.

У банку наголошують, що подібні інструменти є одним із способів підтримки малого бізнесу в умовах волатильного ринку, коли оптимізація навіть поточних витрат стає фактором конкурентоспроможності.

Детальні умови акції доступні на сайті ПУМБ.

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