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Помилки ШІ-трансформації в Meta: Цукерберг пообіцяв більше нікого не звільняти цього року

Технології&Авто
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Цукерберг визнав помилки під час переходу Meta до ШІ та пообіцяв не скорочувати персонал
Цукерберг визнав помилки під час переходу Meta до ШІ та пообіцяв не скорочувати персонал
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив співробітникам, що компанія припустилася помилок під час трансформації робочих процесів через розвиток штучного інтелекту. Водночас він запевнив, що Meta не планує нових масштабних скорочень до кінця року.
Про це повідомляє Reuters.

Meta визнає ризики трансформації та обіцяє стабільність

Заява пролунала на тлі багатомільярдних інвестицій компанії в ШІ та масштабної внутрішньої реорганізації, повідомляє Reuters.
«З огляду на складність цих змін, ми припустилися помилок і, майже напевно, припустимося ще», — написав Цукерберг у внутрішній записці для співробітників та додав, що керівництво прагне забезпечити якомога більшу стабільність для працівників у період трансформації.
Генеральний директор Meta також повідомив, що в усій компанії більше не буде ніяких звільнень цього року.
Він додав: «Я не хочу давати надмірних обіцянок, оскільки світ змінюється у напрямках, які виходять за межі нашого контролю».

Реорганізація компанії та перерозподіл персоналу

У травні Meta провела масштабну реструктуризацію, скоротивши близько 10% своєї глобальної робочої сили.
Одночасно компанія перевела приблизно 7000 співробітників на нові напрями, пов’язані з автоматизацією та впровадженням технологій штучного інтелекту.
За словами Цукерберга, компанія намагатиметься знайти нові ролі для працівників, яких залучили до навчання моделей ШІ.
Він пояснив, що скорочення частини команд відбувалося з урахуванням можливості повернути деяких співробітників на попередні напрямки роботи за потреби.
За матеріалами:
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