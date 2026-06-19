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Новий сервіс від ПУМБ: переглядайте курси валют інших банків

Фінтех і Картки
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Новий сервіс від ПУМБ: переглядайте курси валют інших банків
Новий сервіс від ПУМБ: переглядайте курси валют інших банків
ПУМБ продовжує розвивати цифрові сервіси у мобільному застосунку та запускає нову послугу для клієнтів — «Курси банків». Відтепер користувачі можуть переглядати курси валют інших банків безпосередньо в застосунку ПУМБ та швидше ухвалювати фінансові рішення.
Новий сервіс дозволяє в одному місці отримати актуальну інформацію про валютний ринок без необхідності переходити на сторонні сайти чи відкривати застосунки інших банків.
Тепер достатньо кількох кліків у застосунку ПУМБ, щоб порівняти курси валют та оцінити поточну ситуацію на ринку.

Уся необхідна інформація — в одному екрані

У сервісі «Курси банків» доступна інформація про:
  • курси валют для USD та EUR;
  • курси ТОП-5 банків України;
  • офіційний курс НБУ;
  • дату та час останнього оновлення даних;
  • джерело інформації — kurs.com.ua.
Завдяки цьому клієнти можуть швидко порівнювати пропозиції різних банків та орієнтуватися в поточній ринковій ситуації.

Де знайти новий сервіс

Нова послуга доступна у застосунку ПУМБ у розділах:
  • «Платежі»;
  • «Валютний простір».
Після переходу відкривається екран «Курси в застосунках банків», де зібрана актуальна інформація щодо валютних курсів на ринку.

Більше зручності для клієнтів

ПУМБ продовжує розвивати валютний функціонал застосунку, щоб клієнти могли отримувати максимум корисної інформації та сервісів в одному місці.
Тепер курси інших банків доступні прямо в ПУМБ.
Без пошуку. Без переходів. Без зайвих вкладок.
Просто відкрийте застосунок — і вся необхідна інформація вже під рукою.
ПУМБ — банк, тільки вигідний!
За матеріалами:
ПУМБ
Курс валютПУМБ
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