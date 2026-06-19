Qantas запустить найдовший у світі безпересадочний рейс Сьогодні 18:00 — Фінтех і Картки

Авіакомпанія Qantas планує запустити, як вона стверджує, найдовший у світі безпересадочний комерційний рейс у жовтні 2027 року.

Як пише Fox News , він з’єднуватиме Сідней і Лондон, а його тривалість, як очікується, становитиме до 22 годин.

У середу австралійська авіакомпанія оголосила про початок безпересадочних рейсів між двома містами в рамках довгоочікуваної ініціативи Project Sunrise, метою якої є пряме сполучення східного узбережжя Австралії з основними світовими напрямками.

Цікаво, що Qantas представила перший зі своїх спеціально модифікованих літаків Airbus A350−1000ULR на заводі Airbus у Тулузі, Франція. Літак було модифіковано для наддалеких перельотів і оснащено додатковим паливним баком об’ємом 20 000 літрів, що дозволяє йому здійснювати безпересадочні перельоти на відстань понад 16 000 кілометрів.

Маршрут Сідней-Лондон стане першим безпересадочним рейсом між східним узбережжям Австралії та Великою Британією. За даними Qantas, нові рейси скоротять час у дорозі на цілих чотири години порівняно з існуючими маршрутами з однією пересадкою.

«З того часу, як ми вперше здійснили політ за „кенгуру-маршрутом“ у 1947 році, де ми сім разів зупинялися на шляху до Лондона, кожне покоління літаків скорочувало час у дорозі на одну зупинку. Сьогодні ми скорочуємо останню», — заявила генеральний директор Qantas Group Ванесса Хадсон у своїй заяві.

Зазначається, що запуск є важливою віхою для проєкту Sunrise — ініціативи, вперше оголошеної Qantas у 2017 році, спрямованої на розширення можливостей комерційних далекомагістральних перевезень.

Qantas повідомила, що літаки A350−1000ULR були розроблені спеціально для цього проєкту і перевозитимуть 238 пасажирів у чотирьох класах обслуговування. Авіакомпанія планує отримати 12 таких літаків.

Перевізник заявив, що квитки на прямі рейси Сідней-Лондон надійдуть у продаж у лютому 2027 року, а запуск рейсів відбудеться пізніше того ж року.

Qantas посилається на нещодавні дослідження, які свідчать про зростання попиту на наддалекі перельоти: 70% опитаних австралійців заявили, що готові розглянути можливість бронювання прямого рейсу такої тривалості. За даними авіакомпанії, серед пасажирів преміум-класу інтерес зріс до 80%.

УНІАН За матеріалами:

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