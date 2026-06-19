0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Qantas запустить найдовший у світі безпересадочний рейс

Фінтех і Картки
17
Авіакомпанія Qantas планує запустити, як вона стверджує, найдовший у світі безпересадочний комерційний рейс у жовтні 2027 року.
Як пише Fox News, він з’єднуватиме Сідней і Лондон, а його тривалість, як очікується, становитиме до 22 годин.
У середу австралійська авіакомпанія оголосила про початок безпересадочних рейсів між двома містами в рамках довгоочікуваної ініціативи Project Sunrise, метою якої є пряме сполучення східного узбережжя Австралії з основними світовими напрямками.
Цікаво, що Qantas представила перший зі своїх спеціально модифікованих літаків Airbus A350−1000ULR на заводі Airbus у Тулузі, Франція. Літак було модифіковано для наддалеких перельотів і оснащено додатковим паливним баком об’ємом 20 000 літрів, що дозволяє йому здійснювати безпересадочні перельоти на відстань понад 16 000 кілометрів.
Маршрут Сідней-Лондон стане першим безпересадочним рейсом між східним узбережжям Австралії та Великою Британією. За даними Qantas, нові рейси скоротять час у дорозі на цілих чотири години порівняно з існуючими маршрутами з однією пересадкою.
«З того часу, як ми вперше здійснили політ за „кенгуру-маршрутом“ у 1947 році, де ми сім разів зупинялися на шляху до Лондона, кожне покоління літаків скорочувало час у дорозі на одну зупинку. Сьогодні ми скорочуємо останню», — заявила генеральний директор Qantas Group Ванесса Хадсон у своїй заяві.
Зазначається, що запуск є важливою віхою для проєкту Sunrise — ініціативи, вперше оголошеної Qantas у 2017 році, спрямованої на розширення можливостей комерційних далекомагістральних перевезень.
Qantas повідомила, що літаки A350−1000ULR були розроблені спеціально для цього проєкту і перевозитимуть 238 пасажирів у чотирьох класах обслуговування. Авіакомпанія планує отримати 12 таких літаків.
Перевізник заявив, що квитки на прямі рейси Сідней-Лондон надійдуть у продаж у лютому 2027 року, а запуск рейсів відбудеться пізніше того ж року.
Qantas посилається на нещодавні дослідження, які свідчать про зростання попиту на наддалекі перельоти: 70% опитаних австралійців заявили, що готові розглянути можливість бронювання прямого рейсу такої тривалості. За даними авіакомпанії, серед пасажирів преміум-класу інтерес зріс до 80%.
За матеріалами:
УНІАН
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems