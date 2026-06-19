У компаніях починають обмежувати використання ШІ через різке зростання витрат

За даними платформи AlphaSense, у другому кварталі 2026 року слово «токени» згадували під час 129 конференц-дзвінків компаній з інвесторами. Для порівняння, у попередньому кварталі таких згадок було лише 57.
Обмеження вже запровадили або тестують у низці великих компаній, зокрема Coinbase та Walmart. Amazon також відмовилася від внутрішнього рейтингу використання токенів.
Витрати бізнесу на ШІ
За даними індексу штучного інтелекту Ramp, на який посилаються журналісти, у травні технологічні та медійні компанії в середньому витрачали на ШІ 66 доларів на одного працівника проти 59 доларів місяцем раніше.
У деяких стартапах штучний інтелект уже частково замінює новий найм. Генеральний директор компанії MindFort Брендон Вайсех заявив, що до появи сучасних ШІ-інструментів для досягнення нинішніх результатів його компанії знадобилося б близько 20 співробітників замість шести.
Business Insider пише, що незабаром доступ до найпотужніших моделей штучного інтелекту може стати окремою перевагою всередині компаній.
Уже зараз кандидати на співбесідах дедалі частіше цікавляться, які ШІ-інструменти будуть доступні на новій роботі та чи існують обмеження на їх використання.