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У компаніях починають обмежувати використання ШІ через різке зростання витрат

Технології&Авто
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Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти
Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти
Штучний інтелект стає настільки популярним серед працівників, що компанії починають обмежувати його використання через високі витрати.
Про це повідомляє Business Insider.
Керівники дедалі частіше встановлюють ліміти на так звані токени — одиниці даних, за які стягують плату сервіси на кшталт ChatGPT, Claude чи Gemini.

Як штучний інтелект використовують працівники

Засновник американської ШІ-компанії Pylon Марті Каусас розповів виданню, що витрати його компанії на сервіси Anthropic могли зрости більш ніж утричі після розширення штату до 150 працівників.
За його словами, рахунок міг сягнути 1,4 млн доларів, тому компанія вирішила запровадити обмеження для частини співробітників.
Ще кілька місяців тому багато компаній, навпаки, заохочували працівників активніше використовувати ШІ. У деяких навіть створювали рейтинги співробітників за кількістю використаних токенів.
За даними платформи AlphaSense, у другому кварталі 2026 року слово «токени» згадували під час 129 конференц-дзвінків компаній з інвесторами. Для порівняння, у попередньому кварталі таких згадок було лише 57.
Обмеження вже запровадили або тестують у низці великих компаній, зокрема Coinbase та Walmart. Amazon також відмовилася від внутрішнього рейтингу використання токенів.

Витрати бізнесу на ШІ

За даними індексу штучного інтелекту Ramp, на який посилаються журналісти, у травні технологічні та медійні компанії в середньому витрачали на ШІ 66 доларів на одного працівника проти 59 доларів місяцем раніше.
У деяких стартапах штучний інтелект уже частково замінює новий найм. Генеральний директор компанії MindFort Брендон Вайсех заявив, що до появи сучасних ШІ-інструментів для досягнення нинішніх результатів його компанії знадобилося б близько 20 співробітників замість шести.
Business Insider пише, що незабаром доступ до найпотужніших моделей штучного інтелекту може стати окремою перевагою всередині компаній.
Уже зараз кандидати на співбесідах дедалі частіше цікавляться, які ШІ-інструменти будуть доступні на новій роботі та чи існують обмеження на їх використання.
За матеріалами:
ain
ШІТехнології
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