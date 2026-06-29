62% інвесторів довіряють людям, а не ШІ — дослідження Сьогодні 22:02 — Фондовий ринок

HSBC продовжує активно впроваджувати ШІ у власні сервіси

Дослідники банку HSBC опитали 10 000 забезпечених людей у різних країнах та з’ясували, що більшість інвесторів досі покладаються на фінансових консультантів, а не ШІ.

Про це повідомляє Bloomberg.

Головне джерело інвестиційних ідей

За даними HSBC, 62% заможних інвесторів називають фінансових консультантів головним джерелом інвестиційних ідей.

Водночас лише 12% респондентів заявили, що найбільше довіряють штучному інтелекту під час ухвалення інвестиційних рішень.

Різниця поколінь

Опитування також показало, що молодші інвестори більш відкриті до використання ШІ. Представники покоління зумерів та міленіалів частіше поєднують рекомендації консультантів та ШІ практично в усіх фінансових питаннях.

Попри це, HSBC продовжує активно впроваджувати ШІ у власні сервіси. Зокрема, банк розширює використання платформи Wealth Intelligence, яка аналізує понад 10 000 джерел даних, щоб допомагати консультантам краще готуватися до зустрічей із клієнтами.

ШІ створить нові професії у фінансовому напрямі

Водночас аналітики прогнозують, що розвиток штучного інтелекту створить нові професії у фінансовому напрямі. Зокрема, у сфері управління капіталом може зрости попит на спеціалістів із контролю роботи ШІ, персоналізації сервісів і аналізу поведінки клієнтів.

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