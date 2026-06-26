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ШІ мав знищити інженерні професії, але нові дані свідчать про протилежне

Технології&Авто
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Інженерні спеціальності виявилися найстійкішими серед усіх професійних сфер у 2025 році
Інженерні спеціальності виявилися найстійкішими серед усіх професійних сфер у 2025 році
У травні кількість звільнень у техносфері досягла найвищого місячного показника за останні роки, і найчастішою причиною називали саме штучний інтелект. Теоретично, розробка програмного забезпечення є найбільш вразливою до автоматизації професійною сферою, зважаючи на стрімке впровадження ШІ-інструментів для написання коду. Однак дослідники з венчурної фірми SignalFire зазначають, що дані про найм свідчать про зовсім інше.

Інженерні спеціальності виявилися найстійкішими серед усіх професійних сфер

Аналіз компанії SignalFire, яка відстежувала кар’єрний шлях мільйонів працівників у понад 80 млн компаній, свідчить про те, що інженерні спеціальності виявилися найстійкішими серед усіх професійних сфер у 2025 році. Замість того, щоб зосереджуватися на звільненнях — які складно відстежити, оскільки люди після втрати роботи часто не одразу оновлюють свій статус зайнятості, — SignalFire дослідила дані про найм як точніший індикатор тенденцій на ринку праці в реальному часі, повідомляє TechCrunch.
Згідно з останнім звітом SignalFire «State of Talent Report», тоді як загальні обсяги найму у великих технологічних компаніях скоротилися на 25% порівняно з рівнем 2019 року, кількість інженерних вакансій зазнала значно меншого спаду — лише на 11%.
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У 2025 році інженери становили 55% усіх нових співробітників у 12 компаніях, які SignalFire відносить до категорії технологічних гігантів: Alphabet, Meta, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, Nvidia, Tesla, Uber, Airbnb, Block та Stripe. Згідно зі звітом, це суттєвий стрибок порівняно з 2019 роком, коли на інженерів припадало лише 46% від усіх нових працівників.
Згідно з даними SignalFire, постійна потреба в інженерах виявилася ще більш очевидною на ранніх стадіях розвитку стартапів, які загалом у 2025 році залучили на 7% більше інженерів, ніж у 2019-му.
Якби штучний інтелект дійсно замінював інженерні таланти, стверджує керівник досліджень SignalFire Ашер Банток, то на тлі нинішнього скорочення найму в технологічному секторі залучення інженерів постраждало б першим. Натомість, дані показують, що кількість інженерів зростає швидше, ніж у більшості інших робочих місць у сфері технологій.
За матеріалами:
dev.ua
ШІТехнологіїРобота
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