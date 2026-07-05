Apple додасть у iOS 27 розумний захист від телефонних шахраїв
Apple створює для iOS 27 новий фреймворк Trust Insights. Планується створення розумного захисту від телефонних шахраїв. Система шукатиме шкідливе програмне забезпечення, а ще буде аналізувати дзвінки та повідомлення на предмет соціальної інженерії. Переконувати людей виконати небезпечні дії більше не буде просто.
Про це пише developer.apple.
Як працюватиме Trust Insights
В компанії зазначають, що шахрайські атаки складно ідентифікувати, адже все, що говорять зловмисники, користувачі виконують добровільно. Саме тому потрібен помічник. Ним і стане Trust Insights.
Фреймворк аналізуватиме поведінкові сигнали на пристрої, зокрема таймінг взаємодій, контекст і базові сенсорні дані.
При виявленні підозрілого сценарія, система автоматично визначить рівень ризику та дасть сигнал застосункам зробити попередження для користувача.
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Також додатки зможуть затримувати виконання операції або попросити додаткове підтвердження. Це зупинить людину та дасть час на роздуми перед діями.
В Apple зазначають, що новий механізм не переглядає вміст фотографій, повідомлень чи електронної пошти. Більша частина функцій буде виконуватися на приладі. На сервери Apple потрапить лише підсумкова оцінка ризику.
Також важливо, що користувачі зможуть вимкнути Trust Insights у налаштуваннях. Проте і в такому випадку буде спеціальний «період охолодження», який не дасть можливість шахраям переконати людину вимкнути захист.
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