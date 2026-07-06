Amazon Leo вже має достатньо супутників на орбіті для запуску інтернет-сервісу 06.07.2026, 00:13 — Технології&Авто

Ракета Atlas V від United Launch Alliance вивела ще 29 супутників Amazon Leo

Ракета Atlas V від United Launch Alliance (ULA) 2 липня успішно вивела ще 29 супутників Amazon Leo на низьку навколоземну орбіту. Це вже 14-та місія компанії, а загальна кількість розгорнутих супутників складає вже 396.

Цей запуск також знаменує останню місію з використанням ракети Atlas V. Надалі ULA використовуватиме важку ракету Vulcan, яка зможе перевозити понад 40 супутників за раз та допоможе збільшити темпи розгортання.

«Atlas V відіграв вирішальну роль на ранньому етапі розгортання Amazon Leo, запустивши 224 супутники зі 100% успішністю у всіх восьми місіях, і ми раді розвивати цей фундамент разом з ULA під час переходу до Vulcan», — сказала Мелісса Вуерл, директор із систем запуску Amazon Leo.

Кількість супутників вже достатня

Віце-президент з управління бізнесом та продуктами Amazon Leo Кріс Вебер у дописі в X розповів , що наявної на орбіті кількості супутників вже достатньо для підтримки безперервного обслуговування на початкових широтах.

«Попереду ще багато роботи, зокрема підняття всіх цих нових супутників на призначену висоту, але цього року ми завершили достатньо запусків для початкової експлуатації, а майбутні місії лише розширюють покриття та потужності», — написав Вебер.

Last few launches were big for @AmazonLeo - bringing us to 390+ satellites deployed, enough to support continuous service across initial latitudes.



Still lots of work ahead – including raising all these new satellites to their assigned altitude – but we’ve completed enough… pic.twitter.com/UZb404fXRq — Chris Weber (@Weber44Chris) July 2, 2026

Вуерл також розповіла, що у компанії тепер є чіткий шлях до збільшення частоти запусків та розгортання, що допоможе швидко розширити покриття мережі після початкового розгортання сервісу, яке, як очікується, відбудеться пізніше цього року.

Крім використання Vulcan, Amazon також планує використовувати носій New Glenn від ще однієї компанії Джеффа Безоса, Blue Origin. Вона зможе виводити на орбіту понад 48 супутників за одну місію. Попри це, нещодавні тести ракети поки що були безуспішними, однак компанія очікує, що зможе запустити New Glenn до кінця 2026-го.

Хоча 396 супутників — це вже достатньо для пілотного запуску сервісу Amazon Leo, компанія все ще дуже далека від основного гравця на ринку — SpaceX. Компанія Ілона Маска, яка пропонує супутниковий зв’язок Starlink, вже має понад 10 тисяч супутників на орбіті.

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