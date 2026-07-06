Знищене авто під час обстрілу: що треба зробити (роз'яснення МВС) Сьогодні 17:00 — Технології&Авто

Знищене авто під час обстрілу: що треба зробити (роз'яснення МВС)

Сьогодні була чергова ніч російського терору принесла нові руйнування. Унаслідок масованої атаки по Києву та області пошкоджено житлові будинки, цивільну інфраструктуру та десятки автомобілів.

Частина транспортних засобів вигоріла вщент і більше не підлягає відновленню.

Для громадян, чиї транспортні засоби були знищені або пошкоджені внаслідок ворожого російського обстрілу, Головний сервісний центр МВС нагадує: вибракувати автомобіль та відновити водійські документи можна безоплатно у мобільних сервісних центрах МВС.

Якщо авто знищено внаслідок ворожого обстрілу

Під час роботи мобільного сервісного центру МВС безпосередньо на місці ворожого обстрілу постраждалі громадяни можуть безоплатно:

здійснити вибракування транспортного засобу;

відновити посвідчення водія;

відновити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

отримати консультацію адміністраторів мобільних сервісних центрів МВС.

Попередня реєстрація в Е-запис для отримання послуг у мобільному сервісному центрі МВС не потрібна.

Що треба зробити

звернутися до органів досудового розслідування (поліція, СБУ тощо) та отримати документ, що підтверджує статус потерпілої особи;

звернутися до мобільного або територіального сервісного центру МВС;

подати необхідні документи для отримання адміністративної послуги.

Як вибракувати транспортний засіб

Навіть якщо автомобіль повністю знищений або більше не придатний до експлуатації, він продовжує залишатися зареєстрованим за власником. Саме тому транспортний засіб, який більше не використовуватиметься, можна безоплатно зняти з державної реєстрації шляхом вибракування.

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Послуга надається в будь-якому сервісному центрі МВС незалежно від місця проживання власника. Звернутися може власник транспортного засобу або його уповноважений представник, попередньо записавшись через систему Е-запис або термінал, що знаходиться в приміщенні сервісного підрозділу.

Документи

Для отримання послуги необхідно надати:

документ, що посвідчує особу (паспорт або ID-картку з витягом про місце проживання);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

нотаріально посвідчену довіреність — якщо звертається уповноважена особа.

Якщо свідоцтво про реєстрацію або номерні знаки були втрачені чи викрадені, необхідно надати постанову (довідку) органу внутрішніх справ щодо порушення кримінальної справи або відмови в її порушенні.

Послуга надається безоплатно протягом робочого дня після подання необхідних документів.

Водночас варто пам’ятати, що після вибракування транспортного засобу відновити його державну реєстрацію буде неможливо.

Коли не проводиться вибракування

Вибракування транспортного засобу не проводиться, якщо на транспортний засіб накладено обтяження.

Консультацію щодо послуг сервісних центрів МВС можна отримати за телефоном (044) 290−19−88 або на сторінках Головного сервісного центру МВС в Фейсбук та Інстаграм

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