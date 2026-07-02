Електромобіль, газ, бензин чи дизель: що вигідніше для гаманця у 2026 році Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

Скільки коштує проїхати кілометр для кожного типу авто

Вибір між електроавто, бензином, дизелем чи газом сьогодні — це не лише питання комфорту, а й десятків тисяч гривень. У 2026 році різниця у витратах може перевищувати 100 тис. грн на рік.

Finance.ua порівняло реальну вартість кілометра для кожного типу авто на основі актуальних цін на пальне станом на червень 2026 року.

Скільки коштує А-95, дизель і газ зараз

Середня ціна бензину марки А-95 на українських АЗС сьогодні — 74,59 гривні за літр. Дизель дорожчий — 76,19 грн/л. Автогаз (LPG) залишається найдоступнішим серед традиційного пального — 40,65 грн/л. У різних мережах ціни коливаються, але загальна картина приблизно така.

Ціни на пальне в Україні, інфографіка: finance.ua

Скільки коштує їздити на бензиновому, дизельному та газовому авто

Тепер перейдемо до розрахунків. Середньостатистичний автомобіль на бензині А-95 споживає близько 8 літрів пального на 100 км. За ціни 74,59 грн за літр вартість такого пробігу становить приблизно 597 грн. Якщо за день ви проїжджаєте містом 30−40 км (дорога на роботу, у справах чи до магазину), то лише на пальне витратите близько 180−240 грн. У великих містах, де щоденний пробіг нерідко перевищує 50 км, витрати можуть сягати понад 300 грн на день.

Дизельний автомобіль споживає менше пального — у середньому близько 6 літрів на 100 км. Проте за ціни 76,19 грн за літр вартість такого пробігу становить приблизно 457 грн. Економія порівняно з бензиновим авто є, але вже не настільки відчутна, як кілька років тому, коли дизельне пальне коштувало значно дешевше за бензин. Нині ціни майже зрівнялися, тож головною перевагою дизельних двигунів залишається нижча витрата пального, особливо під час руху трасою.

Автомобілі з газобалонним обладнанням (ГБО) демонструють іншу економіку експлуатації. За середньої витрати 10 літрів газу на 100 км і ціни 40,65 грн за літр вартість такого пробігу становить близько 406 грн. Це дешевше, ніж на дизелі, і майже на чверть дешевше, ніж на бензині. Саме тому ГБО й надалі залишається популярним серед водіїв, які багато їздять і прагнуть скоротити витрати на пальне.

Електромобіль вдома — реальна економія сімейного бюджету

Електромобіль залишається беззаперечним лідером за вартістю експлуатації. За середнього споживання 17 кВт·год на 100 км і нічного тарифу 2,16 грн за кВт·год вартість такого пробігу становить лише близько 37 грн. Навіть якщо заряджати авто за денним тарифом (4,32 грн за кВт·год), 100 км коштуватимуть приблизно 73 грн.

Порівняно з бензиновим автомобілем це майже у 8 разів дешевше за денного тарифу і майже у 16 разів дешевше — за нічного. Саме тому за інтенсивної експлуатації електромобілі забезпечують найбільшу економію на витратах на енергію.

Вартість проїзду на різному типі авто на 100 км, інфографіка: finance.ua

Проте є важлива умова. Економія на експлуатації електромобіля відчутна лише тоді, коли його можна регулярно заряджати вдома або на роботі за побутовим тарифом. Якщо ж основним джерелом заряджання стають публічні швидкісні станції, перевага суттєво зменшується.

У 2026 році більшість операторів швидкісних зарядних станцій підвищили тарифи до 18−25 грн за кВт·год, а окремі мережі — до 25−30 грн за кВт·год. За таких цін вартість 100 км пробігу електромобіля становить приблизно 306−425 грн. Це вже наближається до вартості експлуатації автомобіля з газобалонним обладнанням, а в окремих випадках — і дизельного авто.

Тому власники електромобілів, які живуть у багатоквартирних будинках без можливості встановити домашню зарядну станцію та переважно користуються публічною інфраструктурою, можуть витрачати на «пальне» майже стільки ж, скільки водії автомобілів на газі. У такому разі фінансова перевага електромобіля стає значно меншою.

Ще один фактор, який варто враховувати, — доступність зарядної інфраструктури. Якщо в обласних центрах мережа зарядних станцій уже досить розвинена, то в невеликих містах і на багатьох міжміських маршрутах вона все ще залишається нерівномірною. Через це власникам електромобілів нерідко доводиться планувати поїздки з урахуванням розташування зарядних станцій.

Якщо рахувати за рік

У разі пробігу 20 тис. кілометрів на рік різниця між типами пального стає особливо наочною.

Електромобіль (домашня зарядка) — близько 14 600 гривень на рік на електроенергію. Автогаз - 81 300 гривень. Дизель - 91 428 гривень. Бензин А-95 — 119 344 гривень.

Між найдешевшим і найдорожчим варіантом — понад 100 тис. гривень різниці на рік. Лише на пальному.

Підводні камені

Важливо розуміти: всі наведені цифри стосуються виключно пального або електроенергії. Повна вартість володіння автомобілем включає й інші витрати.

Електромобілі дорожчі під час купівлі. Вартість заміни акумулятора за 8−10 років може бути значною. Обслуговування, страховка, транспортний податок — все це теж входить у реальну вартість кілометра на будь-якому виді автомобіля.

Якщо ви хочете їздити на газі, то треба встановити ГБО — від 30 до 80 тис. гривень залежно від системи і автомобіля. До цього потрібно додати регулярне обслуговування газового обладнання.

Бензинові, дизельні авто та машини з ГБО додатково потребують заміни мастила та фільтрів.

Висновки

Отже, універсальної відповіді на питання, який тип приводу найвигідніший, немає — усе залежить від умов експлуатації автомобіля.

Якщо є можливість заряджати авто вдома або на роботі за побутовим тарифом і річний пробіг значний, електромобіль забезпечує найбільшу економію на витратах на енергію. Якщо автомобіль використовується переважно для міських поїздок, а власник готовий інвестувати у встановлення ГБО, газ залишається одним із найвигідніших рішень за співвідношенням вартості та витрат на експлуатацію. Дизель найкраще проявляє себе під час регулярних міжміських поїздок, де нижча витрата пального дає змогу компенсувати його вищу ціну. Бензинові автомобілі, за нинішніх цін на пальне, залишаються найдорожчим варіантом з погляду поточних витрат на заправку.

Водночас витрати на пальне — лише одна зі складових вартості володіння автомобілем. Якщо врахувати ціну придбання, технічне обслуговування, ремонт, амортизацію, страхування, податки та втрату вартості під час перепродажу, підсумкова економіка кожного типу автомобіля може суттєво відрізнятися. Саме тому перед купівлею варто оцінювати не лише витрати на «паливо», а повну вартість володіння автомобілем.

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