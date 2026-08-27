Коли кондиціонер в автомобілі треба заправити Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Коли кондиціонер в автомобілі треба заправити

Кондиціонер в автомобілі не може працювати на повну потужність вічно, якщо не поповнювати холодоагент. У Carwow розповіли, як часто слід поповнювати холодоагент у кондиціонері та на які ознаки варто звернути увагу.

Зазначається, що однією з ознак того, що настав час поповнювати холодоагент у кондиціонері, є тепле повітря, яке виходить із вентиляційних отворів у салоні.

У виданні нагадали, що холодоагент — це спеціальна хімічна рідина або газ, який циркулює в системі кондиціонування автомобіля, поглинаючи тепло та створюючи прохолодне повітря. Під час заправки кондиціонера старий холодоагент видаляється з системи автомобіля та замінюється необхідною кількістю нового холодоагенту, щоб кондиціонер знову міг охолоджувати повітря.

Професійне обслуговування системи кондиціонування зазвичай включає:

видалення залишків холодоагенту з системи;

видалення повітря та вологи з системи;

перевірку системи на наявність витоків;

заправку необхідним холодоагентом;

додавання мастила там, де це необхідно;

перевірку справності роботи системи.

У виданні зазначили, що деякі автосервіси також використовують УФ-барвник, щоб виявити витоки, які можуть проявитися пізніше.

Також у виданні звернули увагу на те, що в сучасних автомобілях можуть використовуватися різні типи холодоагенту. Саме тому важливо, щоб у кондиціонер конкретного автомобіля додавали правильний тип холодоагенту.

Як часто слід заправляти кондиціонер

У виданні підкреслили, що багато виробників рекомендують заправляти систему кондиціонування повітря в автомобілі приблизно раз на два роки. Однак деякі системи можуть ефективно працювати довше, тоді як іншим може знадобитися обслуговування раніше.

Основні ознаки того, що настав час поповнити холодоагент:

тепле повітря;

слабке охолодження;

слабкий потік повітря;

холодне повітря з’являється і зникає;

минуло багато часу з моменту останнього дозаправлення;

неприємні запахи з вентиляційних отворів.

Якщо рівень холодоагенту в автомобілі поступово знижується, кондиціонер буде менш ефективно охолоджувати салон. Це також може означати, що системі доведеться працювати інтенсивніше, щоб забезпечити бажаний ефект охолодження, що створить додаткове навантаження на двигун і може призвести до збільшення витрати палива.

Як використання кондиціонера впливає на витрату палива автомобіля

Раніше на AutoŚwiat.pl повідомлялося, що використання кондиціонера в автомобілі дійсно збільшує витрату палива. За даними тестів Німецького автомобільного клубу ADAC, у середньому витрати зростають на 10−15%.

Вплив кондиціонера залежить від умов руху. У місті витрата палива збільшується приблизно на 20% (близько 1 л на 100 км), на заміській дорозі — лише на 6% (приблизно 0,3 л на 100 км). Найбільше палива система споживає на холостому ходу — зростання витрати палива може становити майже 70%.

УНІАН За матеріалами:

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