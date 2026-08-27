Коли кондиціонер в автомобілі треба заправити

Кондиціонер в автомобілі не може працювати на повну потужність вічно, якщо не поповнювати холодоагент. У Carwow розповіли, як часто слід поповнювати холодоагент у кондиціонері та на які ознаки варто звернути увагу.
Зазначається, що однією з ознак того, що настав час поповнювати холодоагент у кондиціонері, є тепле повітря, яке виходить із вентиляційних отворів у салоні.
У виданні нагадали, що холодоагент — це спеціальна хімічна рідина або газ, який циркулює в системі кондиціонування автомобіля, поглинаючи тепло та створюючи прохолодне повітря. Під час заправки кондиціонера старий холодоагент видаляється з системи автомобіля та замінюється необхідною кількістю нового холодоагенту, щоб кондиціонер знову міг охолоджувати повітря.
Професійне обслуговування системи кондиціонування зазвичай включає:
видалення залишків холодоагенту з системи;
видалення повітря та вологи з системи;
перевірку системи на наявність витоків;
заправку необхідним холодоагентом;
додавання мастила там, де це необхідно;
перевірку справності роботи системи.
У виданні зазначили, що деякі автосервіси також використовують УФ-барвник, щоб виявити витоки, які можуть проявитися пізніше.
Також у виданні звернули увагу на те, що в сучасних автомобілях можуть використовуватися різні типи холодоагенту. Саме тому важливо, щоб у кондиціонер конкретного автомобіля додавали правильний тип холодоагенту.
Як часто слід заправляти кондиціонер
У виданні підкреслили, що багато виробників рекомендують заправляти систему кондиціонування повітря в автомобілі приблизно раз на два роки. Однак деякі системи можуть ефективно працювати довше, тоді як іншим може знадобитися обслуговування раніше.
Основні ознаки того, що настав час поповнити холодоагент:
тепле повітря;
слабке охолодження;
слабкий потік повітря;
холодне повітря з’являється і зникає;
минуло багато часу з моменту останнього дозаправлення;
неприємні запахи з вентиляційних отворів.
Якщо рівень холодоагенту в автомобілі поступово знижується, кондиціонер буде менш ефективно охолоджувати салон. Це також може означати, що системі доведеться працювати інтенсивніше, щоб забезпечити бажаний ефект охолодження, що створить додаткове навантаження на двигун і може призвести до збільшення витрати палива.
Як використання кондиціонера впливає на витрату палива автомобіля
Раніше на AutoŚwiat.pl повідомлялося, що використання кондиціонера в автомобілі дійсно збільшує витрату палива. За даними тестів Німецького автомобільного клубу ADAC, у середньому витрати зростають на 10−15%.
Вплив кондиціонера залежить від умов руху. У місті витрата палива збільшується приблизно на 20% (близько 1 л на 100 км), на заміській дорозі — лише на 6% (приблизно 0,3 л на 100 км). Найбільше палива система споживає на холостому ходу — зростання витрати палива може становити майже 70%.