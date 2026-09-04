1-кімнатні квартири: де зростає пропозиція на продаж і оренду, а де скорочується Сьогодні 12:00 — Нерухомість

1-кімнатні квартири: де зростає пропозиція на продаж і оренду, а де скорочується

Пропозиція однокімнатних квартир на вторинному ринку за рік скоротилася майже в усіх містах, однак масштаби падіння суттєво відрізняються — від 2% в Одесі до понад 40% у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах.

Про це йдеться в огляді OLX Нерухомість

Фахівці проаналізували, як за рік змінилася пропозиція однокімнатних квартир у містах України: на вторинному ринку продажу та у сегменті довгострокової оренди.

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У більшості проаналізованих міст кількість оголошень скоротилася в обох сегментах, порівнюючи липень 2026 з липнем 2025 року.

Але у Чернівцях пропозиція зросла і на продаж, і на оренду, а в Києві, Вінниці, Луцьку та Івано-Франківську кількість квартир для оренди збільшилася, що може бути пояснено скороченням пропозиції на вторинному ринку.

Продаж однокімнатних квартир

Пропозиція зросла лише у Чернівцях.

Серед проаналізованих міст Чернівці стали єдиним містом, де кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку за рік зросла. У липні 2026 року на платформі таких пропозицій було на 5% більше, ніж роком раніше.

Де скоротилась пропозиція

Найпомітніше — у Тернополі, на 42%. У Хмельницькому та Черкасах падіння становило по 41% в обох містах.

На 35% менше пропозицій зафіксовано одразу у трьох містах: у Вінниці, Рівному та Ужгороді. Далі йдуть Житомир -34%, Запоріжжя -33%, Кропивницький -31%, Суми -29%.

У Дніпрі та Херсоні кількість пропозицій зменшилася на 28%. У Миколаєві падіння становило 24%. Також, станом на липень 2026, на 18% скоротилася кількість оголошень у Львові, Києві та Чернігові. У Луцьку пропозиція зменшилася на 14%, у Полтаві — на 10%, в Івано-Франківську — на 7%, у Харкові — на 4%.

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Найменше скорочення серед міст із негативною динамікою зафіксовано в Одесі — на 2% по кількості оголошень про продаж однокімнатних квартир на вторинному ринку.

Пропозиція однокімнатних квартир на вторинному ринку за рік скоротилася майже в усіх проаналізованих містах, однак масштаби падіння суттєво відрізняються — від 2% в Одесі до понад 40% у Тернополі, Хмельницькому та Черкасах.

Довгострокова оренда

У п’яти містах пропозиція на однокімнатні квартири зросла.

зафіксовано лише в одному місті, то кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла одразу у п’яти містах. За даними OLX Нерухомість , на ринку довгострокової оренди ситуація дещо відрізняється. Якщо у сегменті продажу позитивну динамікуто кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир за рік зросла одразу у п’яти містах.

Найбільше — у Луцьку, на 23%. У Чернівцях кількість оголошень збільшилася на 10%, у Києві — на 6%, у Вінниці — на 4%, а в Івано-Франківську — на 3%.

В інших проаналізованих містах пропозиція скоротилася. Найпомітніше — у Хмельницькому, на 48%. В Ужгороді кількість пропозицій зменшилася на 43%, у Рівному — на 34%, у Житомирі — на 33%, у Запоріжжі — на 31%.

У Харкові та Кропивницькому падіння становило по 29% в обох містах. У Миколаєві пропозиція скоротилася на 28%. На 26% менше оголошень зафіксовано у Черкасах та Дніпрі. У Сумах кількість оголошень зменшилася на 24%, у Тернополі — на 18%, у Львові — на 15%.

Менш помітне скорочення відбулося у Чернігові — на 11%, Херсоні — на 8%, Полтаві — на 4%, Одесі — на 3%.

Продаж та оренда: у яких містах збігаються тенденції

У більшості проаналізованих міст динаміка пропозиції на вторинному ринку та у довгостроковій оренді збігається: кількість і квартир на продаж, і об’єктів для оренди за рік скоротилася.

Особливо близькі показники спостерігаються у кількох містах. У Рівному кількість однокімнатних квартир на продаж зменшилася на 35%, а в оренді — на 34%. У Житомирі це -34% та -33%, у Запоріжжі — -33% та -31%, у Кропивницькому — -31% та -29%.

Схожа тенденція простежується у Хмельницькому, де пропозиція на продаж скоротилася на 41%, а в оренді — на 48%, та в Ужгороді — на 35% і 43% відповідно. У Дніпрі показники зменшилися на 28% та 26%, у Львові — на 18% та 15%.

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Водночас у частині міст два сегменти рухаються у протилежних напрямках. У Києві кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 18%, тоді як пропозиція довгострокової оренди зросла на 6%. У Вінниці це -35% проти +4%, у Луцьку -14% проти +23%, а в Івано-Франківську -7% проти +3%.

Окремо вирізняються Чернівці — єдине серед проаналізованих міст, де пропозиція зросла в обох сегментах: на 5% на вторинному ринку та на 10% у довгостроковій оренді.

Натомість в Одесі обидва сегменти за рік змінилися мінімально: кількість однокімнатних квартир на продаж скоротилася на 2%, а в довгостроковій оренді — на 3%.

Висновки

Тож за рік ми бачимо скорочення кількості пропозицій однокімнатних квартир у більшості проаналізованих міст, у багатьох із них тенденція одночасно простежується і на вторинному ринку, і в довгостроковій оренді.

На кількість активних оголошень у конкретному місті може одночасно впливати багато факторів: активність власників, швидкість, з якою об’єкти знаходять покупця чи орендаря, локальний попит, міграційні процеси та загальна ситуація на місцевому ринку.

Тому скорочення чи зростання кількості пропозицій саме по собі не означає аналогічної зміни попиту, але показує, наскільки по-різному сьогодні розвиваються локальні ринки нерухомості.

До речі, у цьому випуску оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак розповість про реальну вартість житла від обов’язкових податків і юридичних платежів до шаленого здорожчання ремонту та щомісячного утримання.

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