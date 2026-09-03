«Ковальська»: масштаби, репутація та проєкти забудовника
Що відомо про забудовника
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Житлові проєкти «Ковальської»
Що реалізовано 2025
Які об’єкти в роботі
|Будинок
|Етап будівництва
|Статус
|Будинок 13–17, секція 13
|Пальове поле, фундамент, каркас, зовнішні стіни та перегородки, паркінг, вікна, покрівля
|100 %
|Двері квартирні
|99 %
|Фасадні роботи
|97 %
|Місця загального користування
|92 %
|Внутрішні мережі та обладнання
|90 %
|Будинок 27, секція 1
|Пальове поле, фундамент, каркас, паркінг, зовнішні стіни та перегородки, вікна
|100 %
|Покрівля
|80 %
|Внутрішні мережі та обладнання
|65 %
|Місця загального користування, фасадні роботи
|45 %
|Двері квартирні
|15 %
|Благоустрій території
|10 %
|Зовнішні мережі
|5 %
|Будинок 13–17, секція 15
|Пальове поле, фундамент, каркас, зовнішні стіни та перегородки, паркінг, вікна
|100 %
|Покрівля
|99 %
|Двері квартирні
|95 %
|Внутрішні мережі та обладнання, місця загального користування
|90 %
|Фасадні роботи
|85 %
|Будинок 27, секція 2
|Пальове поле, фундамент, каркас, зовнішні стіни та перегородки, вікна, паркінг
|100 %
|Двері квартирні
|95 %
|Внутрішні мережі та обладнання
|90%
|Місця загального користування, фасадні роботи
|85 %
|Покрівля
|80 %
|Будинок 13–17, секція 16
|Пальове поле, фундамент, каркас, зовнішні стіни та перегородки, паркінг, вікна
|100 %
|Двері квартирні, покрівля
|99 %
|Місця загального користування
|91 %
|Внутрішні мережі та обладнання
|90 %
|Фасадні роботи
|85 %
|Будинок 13–17, секція 17
|Пальове поле, фундамент, каркас, зовнішні стіни та перегородки, паркінг, вікна
|100 %
|Двері квартирні, покрівля
|99 %
|Внутрішні мережі та обладнання, місця загального користування
|92 %
|Фасадні роботи
|90%
|Зовнішні мережі
|31 %
|Благоустрій території
|5 %
Дисципліна забудовника
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Поширені скарги покупців та інвесторів
- низька якість будівництва, часто скаржаться на неякісний монтаж вікон, проблеми з електромережами та станом труб;
- погана шумоізоляція;
- управляюча компанія не надає послуги вчасно та якісно, а тарифи називають завищеними;
- ліфти часто не працюють;
- затримка здавання об’єктів в експлуатацію;
- недостатньо паркомісць;
- регулярно затоплює паркінг (ЖК Русанівська Гавань);
- заборона на вигул собак на території ЖК Русанівська Гавань.
Юридичні аспекти та тривожні сигнали
- Управляюча компанія «Ковальська-Житлосервіс» блокує доступ до опалення та гарячої води мешканцям ЖК Паркова Вежа. Від початку 2026 року «Ковальська-Житлосервіс» нібито відмовилася обслуговувати чотири власні будинки у Києві через велику заборгованість (про це є згадки в медіа, але на офіційному сайті керуюча компанія про це не заявляла).
- Активісти ГО «Нон-Стоп Україна» звинуватили «Ковальську» у знищенні зеленої зони на березі Дніпра. У мережі з’явилися фото стихійних звалищ поблизу річки (набережна, поблизу вулиці Микільсько-Слобідської, 15), де чітко видно бетонні конструкції, уламки цегли, пластик, металевий дріт тощо. Активісти стверджують, що це відповідальність забудовника. Вони звертають увагу, що будівництво ведеться впритул до води, що заборонено законом, а також перелічили наслідки діяльності девелопера ― деградація ґрунту та ерозія схилів. Вказали й на ігнорування санітарних норм.
- Суд проти активіста та знесення найстарішої садиби на вул. Жилянській влітку 2023 року. Компанія знесла одноповерховий 163-річний будинок під № 47 для будівництва бізнес-парку, а потім подала до суду на активіста Дмитра Перова, який розповів про руйнування історичного об’єкта публічно.
- Порушення під час будівництвя ЖК DOCK32 на Рибальському півострові. Національна поліція розслідувала справу щодо перевищення допустимої висотності та площі. Раніше аналогічне зауваження забудованику зробила ДІАМ. Кримінальне провадження було відкрито за фактом зловживання владою або службовим становищем, оскільки ЖК звели та здали в експлуатацію всупереч Генплану та детальному плану територій.
- ЖК Kub29 зводився з порушенням цільового та функціонального призначення земельної ділянки. Спочатку на ділянці планували звести 1−2 поверховий офісний будинок зі спортивними спорудами, але врешті-решт забудовник отримав дозвіл на будівництво «офісно-житлового будинку з підземним паркінгом». Під час будівництва з’явилося кілька проблем: Департамент земельних ресурсів виявив ознаки самовільного зайняття земельної ділянки та забудови не за цільовим призначенням; постійна комісія Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування планувала розірвати договір оренди через невиконання орендарем умов договору та терміну забудови земельної ділянки; активісти вимагали припинити будівництво та відкрити кримінальну справу через порушення. Водночас це все не завадило побудувати будинок і ввести його в експлуатацію.
- Порушення навколо будівництва ЖК Русанівська Гавань. «Нерухомі» 2021 року писали, що до житлових секцій кількох будинків комплексу забудовник не забезпечив проїзд з усіх боків для пожежних машин. Це не єдине порушення пожежної безпеки: не була врахована безпека евакуації мешканців, не підтверджене проведення оцінки вогнестійкості будівель, проблеми з комплектаціями первинними засобами пожежогасіння. Через це 2019 року анулювали дозвіл на виконання робіт, але забудовник успішно оскаржив заборону.
Поради покупцям та інвесторам
- Перевіряйте цільове призначення землі та історію дозволів. Практика забудовника показує ризики невідповідності Генплану або зміни функціоналу ділянки. Переконайтеся, що на конкретне житло чи секцію не накладено судових обмежень. А також впевніться, що ви купуєте саме житло, а не апартаменти. Інакше матимете вищий тариф на комунальні послуги, вищі податки, а ще не зможете зареєструватися там. Це основні проблеми, але насправді обмежень значно більше.
- Під час покупки перевіряйте конкретну юридичну особу, яка є стороною договору. Саме з цією фірмою ви будете з’ясовувати стосунки, якщо раптом щось піде не так.
- Аналізуйте пожежну та інфраструктурну документацію. У Русанівській Гавані фіксувалися претензії щодо проїздів пожежної техніки та сертифікації вогнестійкості. Якщо розглядаєте цей ЖК для купівлі ― переконайтеся, що ситуація виправлена.
- Звертайте увагу на динаміку робіт за секціями. Забудовник регулярно оновлює інформацію щодо етапів будівництва на офіційному сайті. Поспостерігайте за динамікою перш ніж інвестувати кошти.
- Будьте готові до затримок. Це звичайна ситуація для ринку нерухомості. Зауважимо, що «Ковальська» не має заморожених довгобудів, проте зсуви графіків на 1−2 роки трапляються, тому все ж закладайте час на можливі затримки.
- Залучайте незалежного експерта до приймання житла. Мешканці найчастіше скаржаться на неякісний монтаж вікон, труб та проблеми з електрикою, а експерт краще бачить всі нюанси. Обов’язково фіксуйте всі дефекти в відповідному акті до підписання акту приймання-передавання.
- Закладайте додатковий бюджет на звукоізоляцію. Скарги на низьку шумоізоляцію є системними у відгуках мешканців. Зауважте, що це поширена проблема на ринку нерухомості й подібні скарги лунають щодо багатьох забудовників.
- Оцінюйте ризики обслуговування «Ковальська-Житлосервіс». У столиці часто скаржаться на неякісну роботу управляючих компаній та завищені тарифи. Проте тут мусимо звернути увагу на реальні ризики залишитися без тепла та води, або ж ділити простір з щурами (як у Русанівській Гавані). Людям літнього віку, людям з інвалідністю та родинам з маленькими дітьми варто зважати на скарги щодо проблем з ліфтами. Якщо все ж хочете придбати квартиру в об’єктах цього забудовника ― обирайте нижні поверхи.
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