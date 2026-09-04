Більшість українських компаній залишаються стійкими: де найбільше зниження показників (дослідження)

Згідно з останнім дослідженням GRC.UA, абсолютна більшість українських компаній залишаються стійкими.
Так, 90,7% підприємств продовжують працювати в повному обсязі, ще 8,1% функціонують частково, і лише 1,2% тимчасово призупинили діяльність, але планують її відновлення.
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Найвищу стійкість демонструють ключові галузі
Виробники товарів повсякденного попиту, аграрний сектор, IT, банки, фармацевтика та логістика, де 100% опитаних компаній зберегли повноцінну роботу. У той же час, найбільше від нинішніх умов потерпає роздрібна торгівля (нехарчова), де 14,3% бізнесів працюють лише частково.
Фінансова динаміка показує чітке розшарування ринку. У 32,6% компаній дохід за останній рік зріс, а у 27,9% залишився без змін.
Натомість майже третина бізнесів фіксує падіння прибутків:
у 14% дохід зменшився менше ніж на 25%,
14% — падіння сягнуло від 25% до 50%,
в 1,2% компаній доходи повністю припинилися.
Найбільше зниження показників
Спостерігається у сферах промисловості, будівництва, дизайну та маркетингу.
Поруч із воєнними ризиками, одним із найгостріших операційних викликів залишається утримання персоналу. За даними аналітиків, у 2025 році повністю зберегти 100% штату вдалося лише 43% компаній. Ще 50% підприємств змогли втримати від 70% до 99% працівників, а 15,1% компаній втратили від третини до половини свого колективу. Географічно найскладніша ситуація із збереженням кадрів та доходів спостерігається у Східному та Південному регіонах України, у яких тривають активні бойові дії.
«Напередодні Дня підприємця ми бачимо, що український бізнес виявляє безпрецедентну гнучкість. Попри скорочення прибутків та кадровий дефіцит, понад 90% компаній не просто залишаються на ринку, а й знаходять ресурси для підтримки працівників та збереження операційних процесів. Головним завданням для роботодавців на 2026 рік стає адаптація до системних ризиків та збереження людського капіталу», — зазначає Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA.
Раніше ми писали, що великі втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності (ІОДА).
Позитивні імпульси для розвитку створювали стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна ситуація в енергетиці, а також сезонність.