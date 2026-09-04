Більшість українських компаній залишаються стійкими: де найбільше зниження показників (дослідження) Сьогодні 11:05 — Казна та Політика

Більшість українських компаній залишаються стійкими: де найбільше зниження показників (дослідження)

Згідно з останнім дослідженням GRC.UA, абсолютна більшість українських компаній залишаються стійкими.

Так, 90,7% підприємств продовжують працювати в повному обсязі, ще 8,1% функціонують частково, і лише 1,2% тимчасово призупинили діяльність, але планують її відновлення.

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Найвищу стійкість демонструють ключові галузі

Виробники товарів повсякденного попиту, аграрний сектор, IT, банки, фармацевтика та логістика, де 100% опитаних компаній зберегли повноцінну роботу. У той же час, найбільше від нинішніх умов потерпає роздрібна торгівля (нехарчова), де 14,3% бізнесів працюють лише частково.

Фінансова динаміка показує чітке розшарування ринку. У 32,6% компаній дохід за останній рік зріс, а у 27,9% залишився без змін.

Натомість майже третина бізнесів фіксує падіння прибутків:

у 14% дохід зменшився менше ніж на 25%,

14% — падіння сягнуло від 25% до 50%,

в 1,2% компаній доходи повністю припинилися.

Найбільше зниження показників

Спостерігається у сферах промисловості, будівництва, дизайну та маркетингу.

Поруч із воєнними ризиками, одним із найгостріших операційних викликів залишається утримання персоналу. За даними аналітиків, у 2025 році повністю зберегти 100% штату вдалося лише 43% компаній. Ще 50% підприємств змогли втримати від 70% до 99% працівників, а 15,1% компаній втратили від третини до половини свого колективу. Географічно найскладніша ситуація із збереженням кадрів та доходів спостерігається у Східному та Південному регіонах України, у яких тривають активні бойові дії.

«Напередодні Дня підприємця ми бачимо, що український бізнес виявляє безпрецедентну гнучкість. Попри скорочення прибутків та кадровий дефіцит, понад 90% компаній не просто залишаються на ринку, а й знаходять ресурси для підтримки працівників та збереження операційних процесів. Головним завданням для роботодавців на 2026 рік стає адаптація до системних ризиків та збереження людського капіталу», — зазначає Марина Маковій, генеральна директорка GRC.UA.

Про це свідчить індекс очікувань ділової активності ( Раніше ми писали , що великі втрати від масштабних руйнувань виробничих потужностей, складських приміщень та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих кадрів обмежували економічну активність підприємств і негативно впливали на економічні настрої бізнесу.Про це свідчить індекс очікувань ділової активності ( ІОДА ).

Позитивні імпульси для розвитку створювали стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова підтримка, бюджетне фінансування на відновлення інфраструктури та будівництво доріг, стабільна ситуація в енергетиці, а також сезонність.

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