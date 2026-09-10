День фінансів: ситуація з дефіцитом бюджету, нові пристрої Apple, відстрочка для вчителів Сьогодні 17:45

Четвер, 10 вересня. Apple презентувала свій перший складаний iPhone, в Європі здивувалися $27 млрд дефіциту в бюджеті Україні, а в Одесі почали тестувати 5G.

👩‍👦 В Україні батьки, які самостійно виховують дітей, мають право претендувати на низку державних виплат, податкових і трудових пільг, а також житлову підтримку.

Водночас чи знали ви, наприклад, що сам факт розлучення не означає автоматичного набуття статусу одинокої матері чи батька, а право на окремі види допомоги залежить від конкретних юридичних критеріїв?

При цьому, щоб оформити допомогу, варто визначити, на яку саме програму має право сім’я, підготувати необхідні документи та подати заяву. Детальніше про всі аспекти та суми, на які ви можете претендувати, ми розписали в статті за посиланням:

Дефіцит бюджету

Кабінет Міністрів ухвалив і направив до Верховної Ради ще три законопроєкти, які є частиною пакета, необхідного для залучення міжнародного фінансування та покриття дефіциту державного бюджету.

🗨️ «Ситуація з дефіцитом державного бюджету серйозна. Тому нам потрібна спільна та скоординована робота. Свою частину роботи уряд виконує: з початку вересня ми схвалили та передали на розгляд 8 законопроєктів», — заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Також Кабінет Міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2027−2029 роки. Документ є продовженням Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2026−2028 роки та розвиває закладені в ній підходи з урахуванням актуальних прогнозів.

У Європі здивувалися , дізнавшись, що Україні бракує 27 мільярдів доларів на оборону. Деякі партнери ставлять під сумнів ефективність витрачання коштів або завищення потреб. Запит Києва здивував і занепокоїв європейських посадовців, адже на початку цього року Європейський Союз уже погодив для України кредит більш ніж на $100 млрд.

Реєстр збитків

З 10 вересня бізнес може подати заяви за трьома новими категоріями до Міжнародного реєстру збитків. Нові категорії охоплюють бізнеси, які через російську агресію були змушені евакуювати або перемістити діяльність у безпечніше місце, зазнали інших економічних втрат або надавали допомогу своїм працівникам та членам їхніх сімей, які постраждали від війни.

💼 Багато підприємців вважають: якщо звітність подана вчасно, боргу перед бюджетом бути не може. Насправді заборгованість часто виникає непомітно — через прострочений платіж, технічну помилку чи донарахування, і виявляють її не одразу. Юристка Діна Дрижакова пояснила 9 найпоширеніших причин, чому гроші «губляться», та поділилася покроковим алгоритмом перевірки розрахунків з бюджетом через Електронний кабінет або застосунок «Моя податкова»:

Нові пристрої Apple

Apple провела велику презентацію, під час якої показала одразу кілька нових пристроїв. Серед головних новинок — iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, перший складаний iPhone Duo, AirPods 5, Apple Watch Series 12 і Ultra 4, а також оновлення iOS 27.

Відстрочка в Резерв+

Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти тепер можуть оформити відстрочку онлайн у Резерв+. Відстрочка оформлюється на основі даних в державних системах, без додаткових документів.

Моніторинг роботи водоканалів

НКРЕКП затвердила Інструкцію з моніторингу у сфері централізованого водопостачання та централізованого водовідведення. Документ визначає порядок збору й аналізу інформації про функціонування сфери та дає змогу регулятору системно оцінювати її стан, відстежувати тенденції й своєчасно виявляти ризики, які можуть впливати на споживачів і діяльність підприємств.

Тестування 5G в Одесі

В Одесі офіційно стартувало пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G. Технологію одночасно випробовують оператори Київстар, lifecell та Vodafone. Під час випробувань швидкість передавання даних сягає понад 1 Гбіт/с, а середні показники тримаються на рівні 600−700 Мбіт/с.

Фінмоніторинг переказів

Здається, що фінансовий моніторинг стосується лише великих сум — наприклад, від 400 тис. грн. Як пояснюють в Ощадбанку, справа не лише в сумі переказу. Банк може звернути увагу на характер операцій та різкі зміни у фінансовій поведінці.

Стягнення боргів із пенсій

Пенсіонерам хочуть гарантувати недоторканний мінімум при стягненні боргів. Це — одна з норм великого урядового законопроєкту про посилення захисту прав людини під час примусового виконання рішень. Після всіх відрахувань пенсіонеру мають залишити щонайменше прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Сьогодні це 2 595 грн на місяць.

По $5 тис. кожному американцю

Президент США Дональд Трамп зробив американцям масштабну грошову обіцянку напередодні проміжних виборів. Він заявив, що кожен дорослий громадянин США отримає $5 тисяч, якщо республіканці збережуть контроль над Палатою представників і Сенатом.