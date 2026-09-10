У Резерв+ розширили перелік педагогів, які можуть оформити відстрочку онлайн
Які дані перевіряються для оформлення відстрочки у Резерв+
- заклад освіти зазначений в АІКОМ як основне місце роботи;
- педагогічне навантаження становить не менше ніж 0,75 ставки;
- посада належить до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
- код ЄДРПОУ роботодавця в АІКОМ збігається з кодом ЄДРПОУ основного місця роботи в даних ПФУ.
Як оформити відстрочку в Резерв+
- відкрийте Резерв+ і натисніть «Сервіси» → «Запит на відстрочку»;
- виберіть категорію «Учителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти»;
- перевірте свої дані;
- підтвердьте їх і подайте запит.
Що робити, якщо не вдалося оформити відстрочку в Резерв+
- чи зазначений заклад як ваше основне місце роботи;
- чи правильно вказане педагогічне навантаження та чи становить воно не менше ніж 0,75 ставки;
- чи коректно зазначена посада та чи належить вона до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти;
- чи правильно вказані ПІБ, дата народження та РНОКПП;
- чи правильно зазначено код ЄДРПОУ роботодавця.
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