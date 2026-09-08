Не працює «Резерв+» на блокпосту — що робити військовозобов’язаному Сьогодні 19:01

Застосунок Резерв+, varta1.com.ua

Розряджений телефон, відсутність інтернету чи технічний збій можуть стати проблемою, якщо військово-обліковий документ зберігається лише в «Резерв+». Щоб технічна проблема не перетворилася на зайві труднощі на блокпосту, варто заздалегідь подбати про альтернативу.

Розповідаємо, що робити, якщо на блокпосту потрібно показати військово-обліковий документ, але «Резерв+» не відкривається.

Який документ потрібно мати

Як повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП, головне — мати військово-обліковий документ (ВОД). Законодавство передбачає його як в електронній, так і в паперовій формі.

Під час мобілізації уповноважені представники ТЦК та СП і поліцейські можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

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Водночас важливо розуміти різницю між самим документом та застосунком. «Резерв+» — це цифровий сервіс, через який формується та пред’являється електронний ВОД.

Якщо ВОД був тільки в «Резерв+»

Якщо на блокпосту застосунок раптом не відкривається, насамперед варто спокійно повідомити про технічну проблему та спробувати відновити його роботу.

Можна:

перевірити мобільний інтернет;

перезапустити «Резерв+»;

перезавантажити телефон.

Однак краще не залежати виключно від смартфона та доступу до мережі. Військовозобов’язаному варто заздалегідь мати паперову версію військово-облікового документа.

Паперовий ВОД можна отримати, зокрема, сформувавши PDF у «Резерв+» або на порталі «Дія» та роздрукувавши його.

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Як підготуватися

Якщо ви плануєте їхати через блокпост, заздалегідь переконайтеся, що маєте доступ до військово-облікового документа.

Якщо користуєтеся електронною версією, бажано мати паперову копію. Це допоможе уникнути проблем у разі технічного збою, розрядженого телефона або відсутності інтернету.

У разі несправності «Резерв+» не варто конфліктувати на блокпосту. Краще спокійно пояснити ситуацію та пред’явити військово-обліковий документ у доступній формі.

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