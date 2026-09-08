Не працює «Резерв+» на блокпосту — що робити військовозобов’язаному
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Розряджений телефон, відсутність інтернету чи технічний збій можуть стати проблемою, якщо військово-обліковий документ зберігається лише в «Резерв+». Щоб технічна проблема не перетворилася на зайві труднощі на блокпосту, варто заздалегідь подбати про альтернативу.
Розповідаємо, що робити, якщо на блокпосту потрібно показати військово-обліковий документ, але «Резерв+» не відкривається.
Який документ потрібно мати
Як повідомляє Сумський обласний ТЦК та СП, головне — мати військово-обліковий документ (ВОД). Законодавство передбачає його як в електронній, так і в паперовій формі.
Під час мобілізації уповноважені представники ТЦК та СП і поліцейські можуть вимагати у чоловіків віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.