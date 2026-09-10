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МОЗ хоче дозволити відкривати підземні аптеки на прифронтових територіях

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Аптекам дозволили використовувати додаткові складські приміщення
Аптекам дозволили використовувати додаткові складські приміщення
Міністерство охорони здоров’я та аптечний бізнес опрацьовують можливість відкривати аптеки у підземних приміщеннях на прифронтових територіях. Водночас аптечна мережа в Україні загалом не скорочується, а поступово відновлюється.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час засідання парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування, передає «Інтерфакс-Україна».
«У квітні 2022 року працювало 16,2 тис. аптек, то сьогодні в нас в реєстрі 18 тис. Аптечна мережа не згортається, вона поступово відновлюється», — зазначив він.

Роботу аптек хочуть спростити

За словами Ляшка, проблеми з доступністю аптек фіксують на прифронтових територіях та в сільській місцевості. Для їхнього розв’язання МОЗ напрацювало низку пропозицій.
«Частина пропозицій аптечного сегменту врахована, і оновлені ліцензійні вимоги направлено уряду. Вони будуть стосуватися спрощення низки вимог до роботи аптек та організації їхньої діяльності. Окремо з’явилася пропозиція від аптечних закладів, які знаходяться на прифронтових територіях, чітко відрегулювати можливість відкриття аптек у підземних приміщеннях», — повідомив міністр.
Він зазначив, що пропозиції щодо врегулювання роботи підземних аптек на прифронтових територіях уже опрацьовані, а Держлікслужба отримала відповідні доручення. За словами Ляшка, це питання можуть врегулювати протягом місяця.

Аптекам дозволили використовувати додаткові складські приміщення

Окремо міністр розповів про заходи для зменшення ризиків втрати запасів лікарських засобів через російські атаки на складські приміщення.
«З урахуванням останніх прицільних атак ворога по складських приміщеннях уряд після консультації з бізнесом уже ухвалив рішення, яке дозволяє фармацевтичному бізнесу використовувати додаткові складські приміщення і потужності інших ліцензіатів і, таким чином, роззосереджувати запаси лікарських засобів і мінімізувати ризики їх втрати», — сказав він.
За словами Ляшка, від представників роздрібної торгівлі та дистриб’юторів надійшли додаткові пропозиції, які наразі також опрацьовують.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
МОЗ
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