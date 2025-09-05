Європа не планує купувати російські газ та нафту навіть після встановлення миру Сьогодні 18:45 — Енергетика

Європа не планує купувати російські газ та нафту навіть після встановлення миру

Після рішення Євросоюзу відмовитися від закупівель російських енергоносіїв ця політика залишиться чинною і після завершення війни в Україні.

Про це заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен, передає Укрінформ.

«Мета дуже й дуже чітка. Ми хочемо якомога швидше зупинити імпорт. І в майбутньому, навіть коли настане мир, я вважаю, що нам все одно не слід імпортувати російські енергоресурси, тому це не тимчасова санкція. Це те, що залишиться в силі», — заявив Йоргенсен.

На його думку, ЄС більше ніколи не купуватиме жодної молекули російських енергоресурсів з моменту, коли буде досягнуто відповідного рішення.

Комісар вважає, що наразі ЄС має терміново знайти рішення проблеми, з якою ЄС все ще стикається, а саме залежність від рф у питанні енергетики.

«Кілька місяців тому я запропонував фактичну заборону імпорту газу. Ця пропозиція зараз обговорюється в Європейському парламенті та серед держав-членів. Важливо, щоб ми досягли згоди, тому що нам потрібно послати росії дуже чіткий сигнал, що ми більше не будемо терпіти шантаж з боку Кремля. Ми більше не будемо терпіти перетворення росією енергетики на зброю. І, звичайно, ми не погодимося з тим, що ми опосередковано ризикуємо допомагати фінансувати війну росії», — сказав він.

