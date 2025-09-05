росія планує постачати Китаю понад 100 млрд кубометрів газу в рік
Очільник кремля володимир путін повідомив, що рф планує постачати до Китаю понад 100 млрд кубометрів газу на рік.
Про це повідомляє ТАСС.
На пресконференції за підсумками візиту до Китаю російський диктатор прокоментував нові угоди щодо постачання трубопровідного газу.
За його словами, країни знайшли консенсус щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2». путін запевняє, що ці домовленості взаємовигідні й у них «немає ніякої благодійності».
Також він сказав, що в провідних економіках Європи спостерігається рецесія, але світова економіка зростає, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Тож, потреби в енергоресурсах в Азії зростають, тому росія планує постачати до Китаю понад 100 млрд кубометрів газу на рік.
Нагадаємо, Словаччина хоче нормалізувати відносини з москвою і збільшує імпорт російського газу через газопровід «Турецький потік». Словаччина та Угорщина, попри членство в ЄС, прагнуть зберігати політичні контакти з росією, яка забезпечує більшу частину їхніх потреб у нафті.
Нафтопереробні заводи в Китаї активно купують російську нафту, скориставшись можливістю отримати нафтопродукти за зниженими цінами, які Індія відмовилася закуповувати через тиск Вашингтона.
