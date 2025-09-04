0 800 307 555
В Україні запустили реєстр нафтових та газових свердловин

Енергетика
22
У середу, 3 вересня, введено в експлуатацію Державний реєстр нафтових та газових свердловин.
Про це повідомила Державна служба геології та надр.
«Держгеонадра продовжують працювати над цифровізацією адміністративних сервісів. Відтепер надрокористувачам не потрібно подавати документи в паперовій формі для реєстрації паспорта свердловини. Вся обробка інформації, що формується в процесі діяльності користувачів надр, здійснюватиметься онлайн», — наголосив голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець.
В Україні запустили реєстр нафтових та газових свердловин

Мета створення реєстру

Його створили для того, щоб упорядкувати облік свердловин і надати підприємствам, установам та громадськості доступ до достовірних даних. Реєстр став частиною Єдиної державної електронної геоінформаційної системи користування надрами.

У базі зберігатиметься інформація про свердловини, які:

  • перебувають на балансі підприємств, що видобувають нафту і газ;
  • використовуються для буріння;
  • перебувають під спостереженням щодо їхнього технічного стану.
Щоб зареєструвати свердловину, заявник через електронну систему подає заяву, відомості про об’єкт і електронну копію паспорта свердловини. У разі змін також потрібно подати оновлені дані. Їх мають внести до реєстру протягом 15 робочих днів.
Витяг з реєстру формуватиметься виключно за допомогою електронного інтерфейсу.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна планує підписати декілька угод із європейськими партнерами щодо постачання енергетичних ресурсів у межах підготовки до опалювального сезону.
Зеленський зазначив, що розраховує, що вже наступного тижня в рамках конференції з відновлення України, яка відбудеться в Італії, українські урядовці зможуть підписати відповідні угоди з нашими партнерами, щоб забезпечувати Україну енергоресурсами.
