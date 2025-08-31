Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів

Технології&Авто
15
Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів
Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів
Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів, який зберігатиме енергію від великих вітрових електростанцій і передаватиме її по всій Європі.
Про це повідомляє MegaBuilds.
Читайте також
Острів має допомогти Європі відмовитися від газу після початку повномасштабної війни рф проти України.
Острів принцеси Єлизавети знаходитиметься у Північному морі, за 45 км від берега. Людей там майже не буде, лише персонал обслуговування. Охоронятимуть острів роботизовані «собаки».
Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів
Острів стане центром для трьох нових вітропарків із загальною потужністю 3,5 гВт. Він збиратиме енергію і передаватиме її на материк через одну кабельну систему, що значно ефективніше.
Читайте також
Тут також перетворюватимуть електрику зі змінного струму в постійний, який краще передається на великі відстані.
Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів
У майбутньому острів з’єднають підводні кабелі з Великою Британією (Nautilus) та Данією (Triton Link). Це стане частиною спільної енергетичної мережі Північного моря, яка до 2050 року може забезпечити світлом до 300 мільйонів домогосподарств у Європи
Будують острів з гігантських бетонних конструкцій, які занурюють у море та засипають піском. Площа острова сягне шести гектарів, там облаштують гавань, вертолітний майданчик і головні підстанції.
Читайте також
Під час будівництва використовують цемент із низьким вмістом вуглецю, облаштують штучні рифи та місця для гніздування птахів, щоб мінімізувати вплив на екосистему.
Завершення робіт заплановане на 2028 рік.
Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів
Водночас проєкт зіткнувся з низкою проблем, передусім із тим, що його вартість із запланованих двох з половиною мільярдів євро вже зросла до восьми мільярдів.
За матеріалами:
Хмарочос
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems