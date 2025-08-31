Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів — Finance.ua

Бельгія збудує перший у світі штучний енергетичний острів Сьогодні 06:18 — Технології&Авто

Бельгія будує перший у світі штучний енергетичний острів, який зберігатиме енергію від великих вітрових електростанцій і передаватиме її по всій Європі.

Про це повідомляє MegaBuilds.

Острів має допомогти Європі відмовитися від газу після початку повномасштабної війни рф проти України.

Острів принцеси Єлизавети знаходитиметься у Північному морі, за 45 км від берега. Людей там майже не буде, лише персонал обслуговування. Охоронятимуть острів роботизовані «собаки».

Острів стане центром для трьох нових вітропарків із загальною потужністю 3,5 гВт. Він збиратиме енергію і передаватиме її на материк через одну кабельну систему, що значно ефективніше.

Тут також перетворюватимуть електрику зі змінного струму в постійний, який краще передається на великі відстані.

У майбутньому острів з’єднають підводні кабелі з Великою Британією (Nautilus) та Данією (Triton Link). Це стане частиною спільної енергетичної мережі Північного моря, яка до 2050 року може забезпечити світлом до 300 мільйонів домогосподарств у Європи

Будують острів з гігантських бетонних конструкцій, які занурюють у море та засипають піском. Площа острова сягне шести гектарів, там облаштують гавань, вертолітний майданчик і головні підстанції.

Під час будівництва використовують цемент із низьким вмістом вуглецю, облаштують штучні рифи та місця для гніздування птахів, щоб мінімізувати вплив на екосистему.

Завершення робіт заплановане на 2028 рік.

Водночас проєкт зіткнувся з низкою проблем, передусім із тим, що його вартість із запланованих двох з половиною мільярдів євро вже зросла до восьми мільярдів.

