Wolin East: відкриття, яке може змінити енергетичне майбутнє Європи — Finance.ua

Wolin East: відкриття, яке може змінити енергетичне майбутнє Європи Сьогодні 04:12 — Енергетика

Wolin East: відкриття, яке може змінити енергетичне майбутнє Європи

Кілька днів тому Польща виявила, що має одні з найбільших запасів нафти в Європі. Нафтове родовище Wolin East розташоване за 6 кілометрів від портового міста Свіноуйсьце, неподалік від кордону з Німеччиною.

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Чи може це стати порятунком для Європи

Відкриття може дозволити Польщі покрити щорічне споживання нафти та зменшити енергетичну залежність, особливо від російської нафти.

Польща вже покриває 5% оборонних витрат НАТО, і для цього також потрібна нафта. Крім того, припинивши імпорт нафти, країна могла б економити мільярди євро щорічно. Відкриття дозволить залучити інвестиції в інфраструктуру, нафтопереробні заводи, транспорт та енергетичні послуги.

На економічному рівні очікується позитивний вплив на економічне зростання, особливо в регіонах поблизу Балтійського моря.

Тисячі прямих і непрямих робочих місць також будуть створені в галузі розвідки, видобутку, логістики та пов’язаних з ними послуг, не кажучи вже про безпеку і розвідку. Польща є країною, яка у відсотковому співвідношенні витрачає на оборону найбільше — 4,7%, навіть більше, ніж Сполучені Штати.

Думки аналітиків

У Берлінському інституті енергетичних досліджень вважають, що цей висновок «переналаштовує європейську енергетичну карту» і може перетворити Польщу на новий полюс регіональної енергетичної безпеки.

Аналітики в Брюсселі розглядають це відкриття як можливість для ЄС зменшити свою залежність від нестабільних джерел, таких як росія чи Близький Схід.

Інші експерти з енергетичної геополітики зазначають, що ця знахідка зміцнює позиції Польщі в НАТО та ЄС, стаючи потенційним постачальником для сусідніх країн, таких як Німеччина, Чехія.

Що це змінить

За оцінками, весь блок може містити до 240 млн барелів нафти та 27 млрд м³ газу, що подвоїть поточні запаси країни. Якщо весь потенціал підтвердиться, Польща може навіть експортувати нафту та газ, генеруючи значні податкові надходження.

Як довго вистачить польської нафти в Європі

22 мільйони тонн, порівняно з понад 60 мільйонами тонн із проєкту в Норвегії, який зараз запускає виробництво. За даними аналітиків DataPulse , нафта, знайдена в Польщі, становить, порівняно з понад 60 мільйонами тонн із проєкту в Норвегії, який зараз запускає виробництво.

Але відсутність інфраструктури в Балтійському морі робить видобуток дорожчим, ніж операції в Північному морі. Обладнання має бути перевезене з німецьких верфей або з Північного моря".

Факт, який слід враховувати, «поки Польща відкриває нові джерела нафти, країна вперше в червні 2025 року виробила більше електроенергії з відновлюваних джерел енергії (44,1%), ніж з вугілля (43,7%), тому диверсифікація ресурсів у країні вже є реальністю.

«Відкриття Воліна — це не диво, а перемога. Для Польщі — історичний момент. Для Європи нагадування: кожен крок до енергетичної безпеки має значення. В епоху нафти за 100 доларів і геополітичного хаосу Польща візьме цю перемогу», — підсумовують у Data Pulse. підсумовують у Data Pulse.

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