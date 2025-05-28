Україна та Польща погодили дію гарантованої потужності для транспортування газу — Finance.ua
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Україна та Польща погодили дію гарантованої потужності для транспортування газу

Енергетика
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Україна та Польща погодили дію гарантованої потужності для транспортування газу
Україна та Польща погодили дію гарантованої потужності для транспортування газу
Оператори ГТС України та Польщі (Gaz-System) продовжили дію гарантованої потужності на вхід до України в обсязі 6,0 млн куб. м (при температурі 0 °С) і в обсязі 6,4 млн куб. м (при температурі +20 °С) на добу до 1 жовтня 2026 року.
Про це повідомляє ОГТСУ.
«Для України важливо розвивати цей напрям: для доступу до LNG-поставок з усього світу через польські термінали, а також щоб пропонувати свої потужності для зберігання газу та балансування ринку», — відзначив в.о. генерального директора ОГТСУ Владислав Медведєв.
Зазначається, що інтерконнектор з Польщею дозволяє пропонувати Україні потужності до 2,2 млрд куб. м/рік (6 млн куб. м на добу при температурі 0 °C) і до 2,3 млрд м/рік (6,4 млн куб. м при температурі +20 С°).
Повідомляється, що потужності, не законтрактовані за раніше запропонованими продуктами, будуть надані на GCP GAZ-SYSTEM/UA TSO відповідно до поточної ситуації з транспортуванням як гарантована потужність на річних, квартальних, місячних, добових та внутрішньоденних продуктах до кінця 2025/2026 газового року.
За матеріалами:
Економічна Правда
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