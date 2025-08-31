ТОП-10 найкращих сімейних автомобілів — Finance.ua

ТОП-10 найкращих сімейних автомобілів 31.08.2025, 00:19 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих сімейних автомобілів

Семимісні автомобілі є ідеальним варіантом для водія з великою родиною. Вони пропонують просторі інтер’єри та підходять для тривалих поїздок.

В Autocar протестували десятки семимісних автомобілів і визначили найкращі моделі в цьому сегменті. За словами експертів, на ці моделі варто звернути увагу.

Dacia Jogger визнали найкращим семимісним автомобілем 2025 року. Експерти розповіли, чим ця модель перевершує своїх конкурентів.

Dacia Jogger похвалили за низьку витрату пального і стильний дизайн.

Головною перевагою цієї моделі експерти назвали низьку вартість порівняно з конкурентами.

ТОП-10 найкращих семимісних автомобілів:

Dacia Jogger Kia EV9 Hyundai Santa Fe Volkswagen Multivan Land Rover Defender 130 Land Rover Discovery Skoda Kodiaq Volkswagen Tayron Volvo XC90 Mercedes-Benz GLB

