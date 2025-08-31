Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)

Технології&Авто
23
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Японський автовиробник представив середньорозмірний кросовер під назвою CX-60 у 2022 році. Модель стала першим представником нової платформи Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) із заднім та повним приводом та поздовжнім розташуванням двигуна. Це також перша в історії Mazda гібридна модель із підзарядкою від мережі.
Про це пише Autoevolution.
Попри це, CX-60 продається лише в Японії, Австралії, Європі та інших ринках, тоді як в Північній Америці компанія презентувала CX-70, котрий, фактично, є CX-90 без третього ряду сидінь.
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Щоб зробити кросовер більш привабливим для покупців в Австралії, автовиробник розширив комплектації моделі новим базовим 2,5-літровим двигуном Skyactiv-G.
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Його потужність становить 183 к.с. та 250 Нм крутного моменту, що передаються на задню вісь через восьмиступеневу автоматичну коробку передач Skyactiv-Drive.
З цим агрегатом кросовер доступний у комплектаціях Pure, Evolve та Touring.
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Вартість базової моделі починається з 44 240 австралійських доларів ($28 668).
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Список обладнання включає систему Mazda Connect з 10,25-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, 18-дюймові легкосплавні диски, 7-дюймову цифрову панель, двозонний клімат-контроль.
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
Версія Evolve додає такі переваги, як 12,3-дюймова панель приладів, монітор з оглядом 360, чорну обробку Maztex, бездротовий зарядний пристрій для телефону, тоді як моделі Touring отримують чорну шкіряну обробку сидінь, функцію пам’яті зовнішніх дзеркал, а також підігрів та електрорегулювання передніх сидінь.
Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото)
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems