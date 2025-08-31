Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото) — Finance.ua

Mazda CX-60 отримала «дешеву» версію (фото) Сьогодні 04:22 — Технології&Авто

Японський автовиробник представив середньорозмірний кросовер під назвою CX-60 у 2022 році. Модель стала першим представником нової платформи Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture (SMSSA) із заднім та повним приводом та поздовжнім розташуванням двигуна. Це також перша в історії Mazda гібридна модель із підзарядкою від мережі.

Про це пише Autoevolution.

Попри це, CX-60 продається лише в Японії, Австралії, Європі та інших ринках, тоді як в Північній Америці компанія презентувала CX-70, котрий, фактично, є CX-90 без третього ряду сидінь.

Щоб зробити кросовер більш привабливим для покупців в Австралії, автовиробник розширив комплектації моделі новим базовим 2,5-літровим двигуном Skyactiv-G.

Його потужність становить 183 к.с. та 250 Нм крутного моменту, що передаються на задню вісь через восьмиступеневу автоматичну коробку передач Skyactiv-Drive.

З цим агрегатом кросовер доступний у комплектаціях Pure, Evolve та Touring.

Вартість базової моделі починається з 44 240 австралійських доларів ($28 668).

Список обладнання включає систему Mazda Connect з 10,25-дюймовим інформаційно-розважальним дисплеєм, 18-дюймові легкосплавні диски, 7-дюймову цифрову панель, двозонний клімат-контроль.

Версія Evolve додає такі переваги, як 12,3-дюймова панель приладів, монітор з оглядом 360, чорну обробку Maztex, бездротовий зарядний пристрій для телефону, тоді як моделі Touring отримують чорну шкіряну обробку сидінь, функцію пам’яті зовнішніх дзеркал, а також підігрів та електрорегулювання передніх сидінь.

