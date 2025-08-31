Samsung представила доступнішу версію преміального планшета Tab S10 — Finance.ua

Samsung представила доступнішу версію преміального планшета Tab S10
Компанія Samsung офіційно анонсувала Galaxy Tab S10 Lite — доступнішу версію преміального Tab S10. Пристрій буде доступний у кількох конфігураціях пам’яті та з можливістю вибору між Wi-Fi і 5G-версіями.
Характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Lite
Планшет отримав 10,9-дюймовий TFT LCD-дисплей із частотою 90 Гц, підтримку стилуса S Pen, стереодинаміки з технологією Dolby Atmos та акумулятор ємністю 8000 мА·год із зарядкою 25 Вт.
Читайте також
За продуктивність відповідає чип Exynos 1380, а працює новинка під управлінням Android 15 з фірмовою оболонкою One UI 7.0.
Важливою перевагою пристрою над конкурентами є довгострокова підтримка: Samsung обіцяє оновлювати Galaxy Tab S10 Lite протягом семи років.
Ціна
Базова модель із 6 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ сховища у версії Wi-Fi коштує €399, тоді як найпросунутіша модифікація з 8 ГБ + 256 ГБ і підтримкою 5G обійдеться у €529.
Варіант із такими ж характеристиками, але без мобільного зв’язку, оцінений у €469, а проміжна версія з 5G і 6/128 ГБ — у €459.
Продажі Galaxy Tab S10 Lite почнуться 5 вересня. Для покупців підготували три кольори корпусу: сірий, сріблястий та коралово-червоний.
