Samsung випустила настільний очисник води — Finance.ua

Компанія активно впроваджує AI в лінійку домашніх пристроїв, і її остання новинка — ще одне підтвердження цієї стратегії. Samsung представила настільний очисник води Bespoke AI Water Purifier Countertop вартістю близько $1000. За заявою компанії, він перевершує конкурентів щодо ефективності очищення води.
Пристрій здатний фільтрувати 82 види шкідливих речовин — більше, ніж будь-який інший очищувач води на корейському ринку. Система очищення включає чотириступінчастий фільтр, що видаляє важкі метали, мікропластик та інші забруднювачі.
Система має міжнародну сертифікацію NSF International, офіційно затверджену Національною асоціацією стандартів США. Для подачі води використовується нержавіюча труба, стійка до корозії, а вбудована система електролізу автоматично стерилізує її кожні три дні, запобігаючи розвитку мікроорганізмів.
Очищувачем можна керувати через SmartThings або за допомогою голосових команд Bixby. Наприклад, додаток нагадає про необхідність заміни фільтра, а також дозволить регулювати об’єм і температуру води, що подається. Цікава функція — налаштування подачі води під 38 різних рецептів рамена, яку можна активувати за допомогою Bixby.
Поки що новинка доступна тільки в Південній Кореї, проте висока ймовірність, що пізніше вона з’явиться і на інших ринках
За матеріалами:
iLenta
Payment systems