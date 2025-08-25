Samsung планує радикально зменшити товщину смартфонів у серії Galaxy S26 — Finance.ua

Samsung планує радикально зменшити товщину смартфонів у серії Galaxy S26 25.08.2025, 00:21 — Технології&Авто

Samsung планує радикально зменшити товщину смартфонів у серії Galaxy S26

За інформацією від інсайдера, опублікованою в соціальній мережі X, компанія Samsung готує до випуску нову серію смартфонів Galaxy S26, яка відрізнятиметься зменшеною товщиною корпусу порівняно з попереднім поколінням Galaxy S25. Очікується, що зміни торкнуться всіх трьох моделей у лінійці.

Важливою новацією стане й оновлена система найменування пристроїв. Базова модель отримає назву Galaxy S26 Pro, версія Plus буде перейменована на Galaxy S26 Edge, тоді як флагманська модель збереже добре відоме ім’я Galaxy S26 Ultra. Таким чином, компанія планує чіткіше позиціонувати пристрої за категоріями.

За попередніми даними, Galaxy S26 Pro матиме 6,27-дюймовий дисплей та акумулятор ємністю 4300 мА·г, що є вищим показником, ніж у Galaxy S25. Очікується, що й Galaxy S26 Edge, і Galaxy S26 Ultra отримають акумулятори збільшеної ємності, хоча конкретні цифри поки що не розголошуються.

Попри загальне зменшення товщини корпусу, моделі Pro та Ultra, за прогнозами, залишатимуться дещо масивнішими порівняно з Edge, яка позиціонуватиметься як найбільш тонкий смартфон серії. Як саме Samsung планує поєднати зменшення габаритів зі збільшенням автономності, поки залишається комерційною таємницею.

Цікаво, що, за поточною інформацією, компанія не використовуватиме кремній-вуглецеві акумулятори у Galaxy S26, хоча можливі зміни на етапі фінальної підготовки. Це може означати, що Samsung робить ставку на оптимізацію внутрішньої архітектури та енергоефективності компонентів, аби досягти потрібного балансу.

Офіційна презентація серії Galaxy S26 очікується на початку 2026 року. Точні габарити, характеристики камер і продуктивності поки залишаються невідомими, однак уже зрозуміло, що компанія націлена зробити нову лінійку тоншою, продуктивнішою та енергоефективнішою, ніж будь-коли раніше.

