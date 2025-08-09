Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G — Finance.ua

Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G Сьогодні 23:42 — Технології&Авто

Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G

Після численних витоків і чуток Samsung офіційно презентувала Galaxy A17 5G, хоча зробила це без зайвого галасу — пристрій просто з’явився на офіційному сайті компанії в Ірландії. Наразі це єдиний ринок, де смартфон доступний для попереднього замовлення.

Про це повідомляє Sammobile.

Ціна Galaxy A17 5G

Samsung оцінила новинку у €239, однак точна конфігурація пам’яті (обсяг ОЗП і вбудованого сховища) на сайті поки не вказана. Смартфон буде доступний у трьох кольорах:

чорний;

синій;

сірий.

Дата старту доставки наразі також невідома.

Основні характеристики Galaxy A17 5G

Хоча офіційна сторінка не містить повних технічних даних, витоки з постерів і сайтів рітейлерів вже розкрили основні параметри пристрою:

дисплей: 6.7″ Super AMOLED, FHD+ (120 Гц);

процесор: Exynos 1330;

пам’ять: до 8 ГБ оперативної, до 256 ГБ вбудованої;

акумулятор: 5000 мА·год, швидке заряджання 25 Вт.

Камери та інші особливості

Galaxy A17 5G отримав потрійну основну камеру:

50 МП (основна, з OIS);

5 МП (надширококутна);

2 МП (макро).

Фронтальна камера — 13 МП.

Інші ключові характеристики:

захист за стандартом IP54 (волога та пил);

підтримка 5G (dual SIM);

Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS.

