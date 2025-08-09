Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G — Finance.ua

Samsung офіційно запустила Galaxy A17 5G
Після численних витоків і чуток Samsung офіційно презентувала Galaxy A17 5G, хоча зробила це без зайвого галасу — пристрій просто з’явився на офіційному сайті компанії в Ірландії. Наразі це єдиний ринок, де смартфон доступний для попереднього замовлення.
Про це повідомляє Sammobile.
Ціна Galaxy A17 5G
Samsung оцінила новинку у €239, однак точна конфігурація пам’яті (обсяг ОЗП і вбудованого сховища) на сайті поки не вказана. Смартфон буде доступний у трьох кольорах:
- чорний;
- синій;
- сірий.
Дата старту доставки наразі також невідома.
Основні характеристики Galaxy A17 5G
Хоча офіційна сторінка не містить повних технічних даних, витоки з постерів і сайтів рітейлерів вже розкрили основні параметри пристрою:
- дисплей: 6.7″ Super AMOLED, FHD+ (120 Гц);
- процесор: Exynos 1330;
- пам’ять: до 8 ГБ оперативної, до 256 ГБ вбудованої;
- акумулятор: 5000 мА·год, швидке заряджання 25 Вт.
Камери та інші особливості
Galaxy A17 5G отримав потрійну основну камеру:
- 50 МП (основна, з OIS);
- 5 МП (надширококутна);
- 2 МП (макро).
Фронтальна камера — 13 МП.
Інші ключові характеристики:
- захист за стандартом IP54 (волога та пил);
- підтримка 5G (dual SIM);
- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC, GPS.
