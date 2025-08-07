Samsung виготовлятиме чипи Apple у США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Samsung виготовлятиме чипи Apple у США

Технології&Авто
72
Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
Samsung виготовлятиме чипи Apple у США
Південнокорейська компанія Samsung Electronics виготовлятиме чипи нового покоління від Apple на своєму заводі в американському штаті Техас.
Про це повідомляє Yonhap.
В Apple заявили, що компанія співпрацює з Samsung на її заводі з виробництва напівпровідників в Остіні (Техас) над розробкою інноваційної технології виробництва чипів, яка використовується вперше у світі.
«Запровадивши цю технологію спочатку в США, цей завод постачатиме чипи, які оптимізують потужність та продуктивність продуктів Apple, включаючи пристрої iPhone, що постачаються по всьому світу», — додав виробник iPhone.
Читайте також
Галузеві експерти вважають, що чип, ймовірно, буде CMOS-датчиком зображення, який використовуватиметься в iPhone наступного покоління.
Apple закуповувала всі свої датчики зображення у японської Sony Group Corp., яка, згідно з ринковими даними, володіла понад половиною ринку станом на минулий рік.
Samsung Electronics була другим за величиною гравцем з 15,4-відсотковою часткою світового ринку.
У Samsung відмовилися підтверджувати подробиці.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems