Samsung виготовлятиме чипи Apple у США — Finance.ua

Samsung виготовлятиме чипи Apple у США Сьогодні 22:32 — Технології&Авто

Samsung виготовлятиме чипи Apple у США

Південнокорейська компанія Samsung Electronics виготовлятиме чипи нового покоління від Apple на своєму заводі в американському штаті Техас.

Про це повідомляє Yonhap

В Apple заявили, що компанія співпрацює з Samsung на її заводі з виробництва напівпровідників в Остіні (Техас) над розробкою інноваційної технології виробництва чипів, яка використовується вперше у світі.

«Запровадивши цю технологію спочатку в США, цей завод постачатиме чипи, які оптимізують потужність та продуктивність продуктів Apple, включаючи пристрої iPhone, що постачаються по всьому світу», — додав виробник iPhone.

Читайте також Samsung виготовлятиме трискладані смартфони

Галузеві експерти вважають, що чип, ймовірно, буде CMOS-датчиком зображення, який використовуватиметься в iPhone наступного покоління.

Apple закуповувала всі свої датчики зображення у японської Sony Group Corp., яка, згідно з ринковими даними, володіла понад половиною ринку станом на минулий рік.

Samsung Electronics була другим за величиною гравцем з 15,4-відсотковою часткою світового ринку.

У Samsung відмовилися підтверджувати подробиці.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.