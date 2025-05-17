Samsung виготовлятиме трискладані смартфони — Finance.ua

Samsung виготовлятиме трискладані смартфони Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Samsung виготовлятиме трискладані смартфони

З’явилась інформація, що компанія Samsung розпочне масове виробництво дисплеїв для свого першого трискладаного смартфона вже у червні. Очікується, що пристрій з’явиться на ринку у другій половині 2025 року.

Про це повідомив інформатор Jukanlosreve з посиланням на корейське видання Hankooki.

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Згідно з джерелами, Samsung Display планує випустити від 200 000 до 300 000 одиниць нових OLED-панелей, поступово нарощуючи виробництво залежно від попиту.

Смартфон, який, за чутками, отримає назву Galaxy G Fold, ймовірно, стане преміальним пристроєм з високою ціною, подібною до Huawei Mate XT.

Через це Samsung може спочатку обмежити продаж у певних країнах, а згодом розширити доступність.

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Раніше повідомлялось, що Samsung Display з травня вже почала виробництво складаних дисплеїв для смартфонів Galaxy Fold 7 і Flip 7, випуск яких очікується в липні.

Крім того, компанія може стати ексклюзивним постачальником дисплеїв для першого складаного iPhone, запланованого на 2026 рік.

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