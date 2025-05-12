Samsung випустила смартфон-«середняк» — Finance.ua

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Samsung випустила смартфон-«середняк»

Фондовий ринок
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Samsung випустила смартфон-«середняк»
Samsung випустила смартфон-«середняк»
Корейський виробник Samsung представив Galaxy F56. Це смартфон середньобюджетного сегмента, який за деякими параметрами обходить дорожчі флагмани бренду, пише GSMArena.
Попри те, що апарат коштує набагато дешевше, ніж Galaxy S25, новинка оснащена акумулятором 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки до 45 Вт. За 30 хвилин батарея поповнюється на 70%. Нагадаємо, Galaxy S25 підтримує лише 25-ватну зарядку, при цьому батарейка у нього всього 4000 мАг.
Ще однією унікальною особливістю Samsung Galaxy F56 став корпус товщиною всього 7,2 міліметра. У компанії стверджують, що це найтонший смартфон у своєму сегменті.
З основних характеристик: 120-герцовий 6,7"-дисплей OLED з роздільною здатністю Full HD+ і піковою яскравістю 1200 ніт, процесор Exynos 1480, 8 ГБ ОЗП і 256 ГБ вбудованої пам’яті. Роздільна здатність основної камери становить 50 Мп (OIS), ультраширіка і селфі — 12 Мп. Для обробки знімків є декілька функцій Galaxy AI.
«З коробки» смартфон поставляється з Android 15 і інтерфейсною оболонкою One UI 7. Виробник обіцяє шість мажорних оновлень ОС. Galaxy F56 5G поки доступний в Індії за ціною 26 000 рупій, $300 (~12 600 грн) за 8/128 ГБ і 29 000 рупій, $340 (~14 000 грн) за 8/256 ГБ пам’яті.
За матеріалами:
УНІАН
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