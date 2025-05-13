Samsung представив один із найтонших смартфонів на ринку — Finance.ua
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Samsung представив один із найтонших смартфонів на ринку

Технології&Авто
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Samsung представив один із найтонших смартфонів на ринку
Samsung представив один із найтонших смартфонів на ринку, Фото: CNBC
Південнокорейська компанія Samsung Electronics презентувала у вівторок, 13 травня, новий смартфон Galaxy S25 Edge.
Про це повідомляє CNBC.
Сам пристрій із 17-сантиметровим екраном має товщину у лише 5,8 міліметра і важить 163 грамів, що робить його одним із найтонших смартфонів на ринку.
Фото: CNBC
Фото: CNBC
Також телефон оснащений системою подвійної камери та останніми функціями штучного інтелекту від Samsung.
Вартість одного Samsung Galaxy S25 Edge стартує від 1 099 доларів США. Він надійде в продаж 30 травня.
Минулого року Bloomberg припустило, що Samsung може намагатися випередити свого найближчого конкурента Apple, який готується до випуску тонкої версії свого флагманського пристрою під назвою iPhone 17 Air.
За матеріалами:
Укрінформ
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