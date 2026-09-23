Rheinmetall тестує систему з безпілотниками для захисту портів і морської інфраструктури

Німецький оборонний концерн Rheinmetall тестує на навчаннях у Португалії систему, яка обʼєднує різні безпілотні платформи та сенсори для захисту портів, прибережних вод і критичної морської інфраструктури
Один із ключових елементів системи — мобільний центр управління, розміщений у контейнері. Під час навчань його використовує Військово-морський флот Німеччини для контролю безпеки портової інфраструктури.
Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників
Основою рішення є Rheinmetall Battlesuite — програмна платформа, яка дозволяє підключати сенсори, безпілотні системи та інші модулі від різних виробників.
Дані з них збираються в єдину систему, щоб оператори могли одночасно бачити ситуацію на поверхні та під водою й керувати кількома типами безпілотних апаратів через один інтерфейс.