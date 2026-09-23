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Rheinmetall тестує систему з безпілотниками для захисту портів і морської інфраструктури

Технології&Авто
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Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників
Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників
Німецький оборонний концерн Rheinmetall тестує на навчаннях у Португалії систему, яка обʼєднує різні безпілотні платформи та сенсори для захисту портів, прибережних вод і критичної морської інфраструктури
Про це йдеться в релізі компанії.
Один із ключових елементів системи — мобільний центр управління, розміщений у контейнері. Під час навчань його використовує Військово-морський флот Німеччини для контролю безпеки портової інфраструктури.

Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників

Основою рішення є Rheinmetall Battlesuite — програмна платформа, яка дозволяє підключати сенсори, безпілотні системи та інші модулі від різних виробників.
Дані з них збираються в єдину систему, щоб оператори могли одночасно бачити ситуацію на поверхні та під водою й керувати кількома типами безпілотних апаратів через один інтерфейс.
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Цього року Rheinmetall окремо тестує безпілотні підводні сенсори. Їх планують використовувати для постійного спостереження за морською інфраструктурою та раннього виявлення потенційних загроз.
У компанії наголошують, що одним із завдань випробувань є перевірка сумісності обладнання різних виробників і можливості його спільного використання країнами НАТО.
За матеріалами:
ain
Техніка
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