Rheinmetall тестує систему з безпілотниками для захисту портів і морської інфраструктури Сьогодні 03:14 — Технології&Авто Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників

Німецький оборонний концерн Rheinmetall тестує на навчаннях у Португалії систему, яка обʼєднує різні безпілотні платформи та сенсори для захисту портів, прибережних вод і критичної морської інфраструктури

Про це йдеться в релізі компанії.

Один із ключових елементів системи — мобільний центр управління, розміщений у контейнері. Під час навчань його використовує Військово-морський флот Німеччини для контролю безпеки портової інфраструктури.

Система обʼєднує безпілотники та сенсори різних виробників

Основою рішення є Rheinmetall Battlesuite — програмна платформа, яка дозволяє підключати сенсори, безпілотні системи та інші модулі від різних виробників.

Дані з них збираються в єдину систему, щоб оператори могли одночасно бачити ситуацію на поверхні та під водою й керувати кількома типами безпілотних апаратів через один інтерфейс.

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Цього року Rheinmetall окремо тестує безпілотні підводні сенсори. Їх планують використовувати для постійного спостереження за морською інфраструктурою та раннього виявлення потенційних загроз.