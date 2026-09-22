Alibaba представила найпотужніший чип Китаю для дата-центрів ШІ Сьогодні 23:34 — Технології&Авто Чип

Alibaba, чия модель штучного інтелекту Qwen є найпопулярнішою у світі за кількістю завантажень, представила новий процесор Zhenwu V900, який компанія називає найпотужнішим китайським чипом для ШІ.

За словами генерального директора Едді Ву, прискорювач утричі продуктивніший за попередню модель і може працювати в кластерах до 500 тисяч чипів. Компанія також оголосила про плани до 2032 року наростити глобальну потужність дата-центрів Alibaba Cloud до 20 гігаватів.

Про це повідомляє Bloomberg

Що про це відомо

Новий чип розробив підрозділ Alibaba T-Head, який спеціалізується на створенні власних процесорів компанії. Згідно з заявою Alibaba, Zhenwu V900 призначений для навчання передових моделей ШІ та стане ключовим елементом масштабного розширення інфраструктури центрів обробки даних у найближчі роки.

Компанія вже пообіцяла інвестувати понад 53 мільярда доларів протягом трьох років у розвиток ШІ та відповідної інфраструктури. Ву заявив, що попит на обчислювальні потужності зростатиме «експоненціально», а стратегічною метою Alibaba залишається створення загального штучного інтелекту (AGI).

За даними Alibaba, Zhenwu V900 можна об’єднувати в системи чисельністю до 500 тисяч прискорювачів. Такий підхід відповідає стратегії китайських виробників мікросхем, зокрема Huawei та Moore Threads, які роблять ставку на великі кластери для компенсації технологічного відставання від світових конкурентів.

Підрозділ T-Head уже поставив 560 тисяч чипів сімейства Zhenwu, а процесори компанії використовують понад 400 зовнішніх клієнтів. Alibaba також планує оновлювати лінійку цих прискорювачів щороку.

Компанія має на меті створити модель із 5−10 трильйонами параметрів, що значно перевищує масштаби сучасних моделей та має забезпечити виконання складніших тривалих завдань. За даними Bloomberg, Alibaba також розглядає можливість виведення T-Head на біржу, щоб скористатися високим попитом на ринку ШІ-прискорювачів.

Водночас масштаб китайського проєкту поступається окремим міжнародним планам. Наприклад, SoftBank має намір побудувати обчислювальний центр потужністю 10 гігаватів лише в американському штаті Огайо.