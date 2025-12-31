Oppo представила новий планшет
Китайська компанія Oppo презентувала новий бюджетний планшет Oppo Pad Air5.
Про це повідомляє GSM Arena.
Характеристики
Зазначається, що пристрій отримав 30,7-сантиметровий рідкокристалічний дисплей із роздільною здатністю 2800×1980 пікселів та частотою оновлення екрана до 120 Гц.
Читайте також
У середині планшета вбудований процесор MediaTek Dimensity 7300-Ultra SoC та батарея ємністю 10 050 міліампер за годину.
Головна й селфікамери по 8 Мп підтримують відеозапис із роздільною здатністю 1920×1080 пікселів.
Серед іншого, Oppo Pad Air5 пропонує кілька функцій на основі штучного інтелекту. Пристрій доступний у двох кольорах.
Що стосується ціни, то варіант Oppo Pad Air5 з Wi-Fi починається від 270 доларів США за модель 8 ГБ операційної пам’яті й 128 ГБ внутрішньої пам’яті.
Варіант 8 ГБ/256 ГБ коштує 315 доларів США, а варіант 12 ГБ/256 ГБ — 355 доларів США. Пристрій з 5G нині доступний у варіанті 8 ГБ/128 ГБ за ціною 340 доларів США.
Планшет Oppo Pad Air5 надійде у продаж у Китаї з 31 грудня.
